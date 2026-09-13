Polvo del Sahara llega hoy a Yucatán; ¿cuándo termina el fenómeno y cómo protegerse?

El polvo del Sahara ingresará a Yucatán entre hoy domingo 13 y el martes 15 de septiembre de 2026, con concentraciones de leves a moderadas, de acuerdo con los pronósticos de las autoridades. Durante este periodo, el fenómeno modificará temporalmente las condiciones del cielo y podría generar un ambiente brumoso en distintas zonas del estado.

Qué efectos tendrá el polvo del Sahara en el estado

La presencia de partículas suspendidas también favorecerá tardes con tonalidades rojizas y una posible reducción de la visibilidad.

Las condiciones atmosféricas podrían cambiar durante el transcurso de estos días, especialmente por la concentración de partículas en el ambiente. Sin embargo, el pronóstico actual no establece un escenario generalizado de mala calidad del aire en Yucatán.

Recomendaciones de Protección Civil ante la llegada del polvo del Sahara

La Dirección de Protección Civil de Yucatán informó que este no se trata de un episodio de mala calidad del aire, pero sí recomienda mantener acciones de vigilancia preventiva, en especial para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños, ante la posibilidad de que haya molestias por partículas suspendidas en el aire.

Los especialistas recomiendan reducir la exposición prolongada al aire libre en caso de reportar algún malestar. La población también debe mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y consultar las actualizaciones sobre la evolución del fenómeno.

El polvo del Sahara es conocido como "capa de aire sahariano" (SAL, por sus siglas en inglés), el cual es una masa de aire seco y polvoso que se origina en el desierto del Sahara. Este aire vuela sobre el océano Altántico y, por la dirección del viento, se dirige hacia el Caribe, explica el Servicio Meteorológico Nacional.