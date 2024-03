Por Amor a la Precisión: Akira Toriyama, Dragon Ball y los 10 mangas más populares de la historia

Estamos en Semana Santa y si hay algo que a la gente le vale madre en estos días son las “cosas políticas”; digo, hasta el autodenominado “presidente más humanista de la Historia” suspendió sus mañaneras por el receso vacacional.

Por lo anterior decidí dedicar este espacio al hombre del dragón: Akira Toriyama y su legado en la Historia del manga.

Entonces, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

AKIRA TORIYAMA: 18 AÑOS DE HISTORIA

Primero lo primero: ¿Quién es Akira Toriyama?

Pues, resulta que el creador de Dragon Ball se inició como cartelista (sí, hacía carteles) en una empresa medio pedorra de publicidad en la provincia de Nagoya, una de las ciudades más grandes de Japón.

Su talento lo llevó a firmar con la revista Shōnen Jump, del conglomerado de mangas Shūeisha, en el año del caldo, por allá de 1979, cuando en México el presidente era José López Portillo.

Desde entonces saltó a la fama con el manga Dr. Slump hasta 1983 y el trabajo que lo llevó al reconocimiento internacional: Dragon Ball que duró hasta el año de 1997, cuando en México el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Ni más ni menos.

Dr. Slump | (Google Commons)

Con Dragon Ball, Akira Toriyama lo ganó todo. ¡TODO! Y se convirtió en una de las series más populares del universo, pero no la principal. Chan chan chan.

LOS 10 MANGAS MÁS POPULARES DE LA HISTORIA

¿Ah, no me creen? Pues, a las pruebas me remito: de acuerdo con Statista (2022) el top 10 de las series de anime más populares de la Historia es liderado por Naruto del mangaka japonés Masashi Kishimoto.

Ranking de las series de anime más populares 2022. | Statista (2022)

Eso en cuestiones de popularidad porque, según indica la misma fuente, cuando se trata de los mangas más vendidos de la Historia destaca One Piece y Golgo 13 que seguro más de uno hemos visto:

Ranking de las series de anime más vendidas en millones de unidades. | Statista (2023)

AKIRA TORIYAMA… HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Curiosamente, con el fin de Dragon Ball en 1997, dio inicio la aventura de One Piece escrita e ilustrada por el mangaka japonés Eiichirō Oda. Y, por si fuera poco, dos años más tarde, en 1999, comenzó Naruto.

Estando en los primeros lugares de popularidad y venta, es innegable el impacto de Akira Toriyama y su Dragon Ball en la Historia del manga... y estoy dispuesto a agarrarme a pierrotazos con quien piense lo contrario.

Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Tenía que estar Dragon Ball en primerísimo lugar?

En fin, el PRI leyó más.