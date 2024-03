Premios Oscar 2024: Director de “Robot Dreams” recuerda a Akira Toriyama, creador de Dragón Ball

Durante la 96 entrega de los Premios Oscar 2024, Pablo Berger, director de la película “Robot Dreams”, recordó a Akira Toriyama, creador de la serie Dragon Ball y que falleció a inicios de este mes.

El director de la “Robot Dreams”, nominada a Mejor Película Animada, fue entrevistado en la alfombra roja por Javier Ibarreche y el Capi Pérez. Ahí habló sobre Akira y el legado que deja dentro del mundo de la animación.

-Estamos tristes porque se fue un creador de nuestra animación favorita, hablo de Akira Toriyama. ¿Qué opinas de él, de su trabajo, del legado que dejó?”, preguntó el Capi Pérez.

-“Bueno, es increíble. Yo creo que lo bonito del cine o de su trabajo es que está para siempre. Ahí queda. Ahí queda para siempre y en la memoria de todos los aficionados de la animación”, contestó.

El jueves, las cuentas oficiales de Dragon Ball informaron que Akira Toriyama murió a los 68 años debido a un hematoma subdural agudo. Anunciaron que el funeral había sido con su familia y pidió no enviar regalos ni pedir entrevistas a sus parientes.

Director de “Robot Dreams” destaca labor de Guillermo del Toro

Pablo Berger, director de la película “Robot Dreams”, destacó el trabajo que ha realizado el cineasta mexicano Guillermo del Toro dentro de la animación con “Pinocho”, película que recibió el Oscar como Mejor Película Animada.

“Esto es felicidad plena. Creo que mi sonrisa ha crecido. Tengo miedo que se vea como la del Joker. Ustedes también la traen grande. Estoy feliz, estoy feliz, feliz, feliz. Y si hoy dicen: Oscar go to ‘Robot Dreams’, grito. El grito. Además tengo que decir que el maestro Guillermo del Toro que nos ha apoyado tanto, tanto. Yo tuve suerte de conocerlo este año y le encantó la película con unos tuits maravillosos. Él es nuestro líder con Pinocho”, dijo.

¿De qué habla “Robot Dreams”?, según su director

Pablo Berger dijo que su película “Robot Dreams” es un musical con una experiencia sensorial, en la que hay que dejarse llevar y disfrutar.

“Es una historia universal. Todos hemos estado solos alguna vez. Todos hemos sentido lo que es la pérdida. Todos utilizamos la memoria para superar la pérdida. Yo leí esta novela gráfica y me conmovió de tal manera que me saltaron las lágrimas, pero no era porque estaba pensando en “Robot a Dreams”. Estaba pensando en las personas que ya habían perdido. Entonces, quiero pensar que alguien ve esta película y recuerda a alguien que no está con ellos y que la quieren”, consideró.