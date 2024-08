¡Lluvias provocan afectaciones en Metro Guelatao! Por esta razón se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza

¡Cuidado! En temporada de lluvias, la Calzada Ignacio Zaragoza, ubicada el oriente de la Ciudad de México se convierte una alberca, provocando afectaciones en el Metro Guelatao, pero ¿por qué hay tantas inundaciones en esta zona? Esto dicen los expertos.

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado afectaciones en la Línea “A”, paralizando el servicio de varias estaciones del Metro CDMX.

¿Por qué se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza y Metro Guelatao?

De acuerdo con expertos, las inundaciones en esta zona de la Ciudad de México (CDMX) se deben a que el asfalto evita que el agua de lluvia regrese al subsuelo, provocando que esta se quede estancada.

A esto se suman los hundimientos que se forman año con año en la Calzada Ignacio Zaragoza,además del mal estado de los drenajes y coladeras, lo que provocan graves inundaciones en la zona.

“La falta de infraestructura que no permite que en algún momento se capturé toda esa agua de lluvia, y ya no puede desfogarse, por el otro lado las alcantarillas y todas estas zonas que pudiesen ser viables para que el agua de lluvia filtre están tapadas y no tienen el mantenimiento adecuado”, explicó Wendy Vanessa Morales, Académica del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo solucionar las inundaciones en Metro Guelatao y Calzada Ignacio Zaragoza?

¡Atención, ciudadanos! Los especialistas consideran que la solución al problema de las inundaciones podría ser la creación de algunas zonas de filtración, las cuales permitirían que el agua de lluvia pueda regresar correctamente al subsuelo.

“Los sitios de infiltración pueden ser más de 20 mil para que nos demos una idea de la magnitud por el volumen de agua, entonces, ubicar esos sitios en esos lugares de convergencia es algo estratégico pero tenemos que estarlos monitoreando porque si no generan socavones”, explicó José Antonio Ordoñez, Doctor en Ciencias y Estudios sobre el Agua.

Por otro lado, las y los ciudadanos que transitan por la Calzada Ignacio Zaragoza o que utilizan el Metro Guelatao, pueden contribuir a disminuir las inundaciones no tirando basura en la calle.