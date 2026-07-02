Detectan bacterias y metales en agua de Guadalajara; estas son las enfermedades que te provocaría consumirla

Entre marzo y junio del 2026, el informe ciudadano "Agua Peligrosa del SIPA" detectó bacterias como la E. coli, junto con químicos y metales pesados como plomo, mercurio y aluminio mediante el análisis de 184 muestras extraídas en 90 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, mismas que conforman la Zona Metropolitana (ZMG).

A través de una conferencia de prensa transmitida en Facebook, detallaron que esta situación afecta directamente a todas las familias y hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que utiliza la red de uso doméstico que se abastece del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

¿Cómo impacta el agua contaminada a las familias de la ZMG?

El motivo principal de riesgo es que, el 93.4% de las muestras analizadas registraron una ausencia total de cloro residual, que es lo que elimina la barrera básica de desinfección sanitaria en el suministro público. Por ende, la exposición y consumo prolongado a esta agua contaminada puede desencadenar:



Daños neurológicos

Deterioro óseo

Problemas gastrointestinales

Agravar la insuficiencia renal: padecimiento en el que Jalisco

Todos estos problemas derivan de la exposición prolongada únicamente a los metales pesados y toxinas que persisten en el agua; pero Mayo Clinic explica que ciertas cepas de E. coli dañan el revestimiento intestinal con molestias como calambres estomacales, diarrea (con sangre y vómito), causando deshidratación severa.

¿Cómo cuidar a tu familia del agua contaminada de la ZMG?

Hervir el agua ya no sirve para potabilizarla en este escenario, ya que la ebullición no elimina los metales pesados ni los químicos como los fluoruros y nitratos, por lo que se requiere buscar fuentes purificadas para poder consumir el agua y utilizarla en la preparación de alimentos, recuerda que lo que no te mata, no te hace más fuerte, solo pone en riesgo tu salud.

Por ello es que las organizaciones civiles y especialistas demandan la activación de una alerta sanitaria preventiva además de la realización de un muestreo oficial público e independiente.