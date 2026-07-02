Matan a joven al interior de su casa en Tlaquepaque; primeros reportes indican que fueron varios sujetos

Un joven de 27 años fue ejecutado a balazos por un comando armado que irrumpió por la fuerza a su casa ubicada en el cruce de las calles Pedro Moreno y López Cotilla, en la colonia Emiliano Zapata de Tlaquepaque, durante la madrugada de este jueves 2 de julio, hecho que marcó una jornada violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Según el reporte de nuestro reportero de Azteca Noticias, Daniel García, policías municipales y paramédicos acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones, donde confirmaron el fallecimiento de la víctima; por su parte, los agresores lograron escapar antes de la llegada de las autoridades. Cabe destacar que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su respectiva indagatoria.

Asesinan al encargado de una tienda de abarrotes en Tonalá

Un encargado de una tienda de abarrotes de 34 años fue asesinado a tiros tras resistirse a un asalto a mano armada, llevado a cabo por al menos dos sujetos. Según el reporte, el local se ubica en el cruce de las calles Encino y Salvador M. Lima, en la colonia Educadores Jaliscienses de Tonalá.

Aunque los elementos de la policía local llegaron y resguardaron la escena de crimen —para preservar los indicios balísticos— no lograron dar con los responsables. Ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) abrirá una carpeta de investigación para recabar información sobre el homicidio intencional y así dar con el paradero de los delincuentes prófugos.

Celular salva la vida a un automovilista en Tlaquepaque

Gracias a un celular, un conductor sobrevivió a un ataque armado directo tras recibir un impacto de bala en la mano, el cual fue amortiguado por su equipo. La víctima sostenía una llamada cuando, en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Toluquilla, Tlaquepaque, fue agredido. Al escuchar la detonación, manejó por sus propios medios hacia la Cruz Roja de Toluquilla, donde fue canalizado a un hospital. Ahora se encuentra fuera de peligro y estable.

Aparatoso choque vehicular en la colonia Mezquitán de Guadalajara deja una mujer lesionada

Una mujer de entre 40 y 45 años resultó lesionada tras un fuerte choque frontal entre dos autos particulares, provocado por pasarse la luz roja del semáforo en la intersección de las avenidas Federalismo y Plan de San Luis, en Guadalajara. Bomberos y paramédicos rescataron a la pasajera de entre los carros destrozados y la trasladaron a una clínica, mientras que la Policía Vial retuvo a ambos conductores para el deslinde de responsabilidades legales.