Entre balas y ataques políticos: la balacera de Morelos que golpea a Morena
La balacera en una reunión con una precandidata de Morena en Morelos dejó tres muertos y nueve heridos, mientras en la 4T surgen acusaciones sobre nexos criminales.
La balacera ocurrida en Yautepec, Morelos, durante una reunión convocada por la precandidata de Morena, Sandy Fernández, dejó en evidencia la crisis política y los presuntos vínculos entre el crimen organizado.
El ataque dejó tres personas muertas, entre ellas el esposo de la aspirante, y nueve heridos, mientras que el caso se suma a otros hechos de violencia registrados en el proceso electoral y a los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana mediante el financiamiento ilícito y redes de huachicoleo fiscal.