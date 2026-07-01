Entre balas y ataques políticos: la balacera de Morelos que golpea a Morena

La balacera ocurrida en Yautepec, Morelos, durante una reunión convocada por la precandidata de Morena, Sandy Fernández, dejó en evidencia la crisis política y los presuntos vínculos entre el crimen organizado.

El ataque dejó tres personas muertas, entre ellas el esposo de la aspirante, y nueve heridos, mientras que el caso se suma a otros hechos de violencia registrados en el proceso electoral y a los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana mediante el financiamiento ilícito y redes de huachicoleo fiscal.