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Entre balas y ataques políticos: la balacera de Morelos que golpea a Morena

La balacera en una reunión con una precandidata de Morena en Morelos dejó tres muertos y nueve heridos, mientras en la 4T surgen acusaciones sobre nexos criminales.

Por: Javier Alatorre

La balacera ocurrida en Yautepec, Morelos, durante una reunión convocada por la precandidata de Morena, Sandy Fernández, dejó en evidencia la crisis política y los presuntos vínculos entre el crimen organizado.

El ataque dejó tres personas muertas, entre ellas el esposo de la aspirante, y nueve heridos, mientras que el caso se suma a otros hechos de violencia registrados en el proceso electoral y a los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana mediante el financiamiento ilícito y redes de huachicoleo fiscal.

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