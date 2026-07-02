Cae presunto responsable de muerte por atropellar a Liam, de 4 años, en Monterrey, Nuevo León

Óscar “N”, presunto responsable del atropello que 17 días antes arrebató la vida del menor Liam, de cuatro años, fue detenido en la colonia Valle de las Sabinas, en Guadalupe, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. En el operativo también se cumplió una orden de cateo vinculada a las investigaciones.

Detención de Óscar “N”: claves del caso del menor Liam

Según la fiscalía, la orden de aprehensión procede por los delitos de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas, luego de que las pesquisas señalaran a Óscar “N” como el presunto conductor involucrado en el accidente ocurrido en la colonia San Ángel, al sur de Monterrey. Las autoridades aseguran que el hombre conducía una camioneta que embistió al menor y que, tras el impacto, se retiró del lugar sin brindarle auxilio.

Familiares trasladaron al niño Liam a un hospital, donde horas después se confirmó su fallecimiento. La fiscalía añadió que la camioneta presuntamente implicada fue asegurada y sometida a peritajes como parte de las pruebas recogidas en la investigación.

🚨FISCALÍA INFORMA 🚨



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León por conducto de la Agencia Estatal de Investigaciones dio cumplimiento a una Orden de Aprehensión a Oscar "N", por el delito de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas.

Por su… pic.twitter.com/CKldl9qaOp — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) July 2, 2026

Delitos imputados al presunto responsable del atropello

El fiscal de justicia del estado, Javier Flores Saldívar, detalló que el delito de homicidio a título de culpa grave es debido a que el sujeto huyó de la zona. “Pronto será puesto a disposición de la autoridad judicial para los efectos de la imputación y posible vinculación”, afirmó.

Próximos pasos legales en el proceso judicial

Actualmente, Óscar "N" permanece en un centro de reinserción social del estado y quedará a disposición de un juez de control, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.