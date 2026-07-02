Verificación vehicular 2026: Calendario oficial y fechas por estado para el segundo semestre

Arrancó el segundo semestre del año y también el momento de cumplir con las obligaciones de la verificación vehicular para poder circular sin ninguna represalia por incumplir el reglamento.

Consulta el calendario con las fechas más importantes para hacer este trámite.

Consulta el calendario de verificación vehicular y realiza tu trámite en el periodo correspondiente.



Revisa el color de tu engomado y la terminación de tu placa para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y al cuidado de la calidad del aire en la ciudad.



Más… pic.twitter.com/FxMinynZb8 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 1, 2026

Qué es la verificación vehicular y qué pasa si no la haces

La verificación vehicular es un proceso obligatorio que mide el nivel de gases contaminantes que salen por el escape de tu coche.

Las autoridades aplican esta prueba dos veces al año para asegurar que los autos no rebasen las normas de salud ambiental.

Si se te pasa el periodo para hacer el proceso y no llevas tu unidad a revisar, tu auto no podrá circular y te harás acreedor a una costosa multa por verificación extemporánea.

Calendario de verificación en la CDMX

Para los automovilistas de la Ciudad de México, el calendario mantiene los turnos según el color de tu calcomanía y el dígito final de la placa de circulación:



Terminaciones 5 y 6 (Engomado amarillo): Julio y agosto.

(Engomado amarillo): Julio y agosto. Terminaciones 7 y 8 (Engomado rosa): Agosto y septiembre.

(Engomado rosa): Agosto y septiembre. Terminaciones 3 y 4 (Engomado rojo): Septiembre y octubre.

(Engomado rojo): Septiembre y octubre. Terminaciones 1 y 2 (Engomado verde): Octubre y noviembre.

(Engomado verde): Octubre y noviembre. Terminaciones 9 y 0 (Engomado azul): Noviembre y diciembre.

Verificación vehicular en Edomex

En el Edomex el sistema funciona con los mismos bloques de colores, pero las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente ya anunciaron las fechas de corte al cierre de cada periodo:

Placas con 5 o 6 ( Engomado amarillo): Julio y agosto (Fecha límite el 31 de agosto).

Engomado amarillo): Julio y agosto (Fecha límite el 31 de agosto). Placas con 7 u 8 (Engomado rosa): Agosto y septiembre (Fecha límite el 30 de septiembre).

(Engomado rosa): Agosto y septiembre (Fecha límite el 30 de septiembre). Placas con 3 o 4 (Engomado rojo): Septiembre y octubre (Fecha límite el 31 de octubre).

(Engomado rojo): Septiembre y octubre (Fecha límite el 31 de octubre). Placas con 1 o 2 (Engomado verde): Octubre y noviembre (Fecha límite el 30 de noviembre).

(Engomado verde): Octubre y noviembre (Fecha límite el 30 de noviembre). Placas con 9 o 0 (Engomado azul): Noviembre y diciembre (Fecha límite el 31 de diciembre).

Verificación en Hidalgo, Puebla y Querétaro

Estas tres entidades comparten exactamente el mismo modelo de distribución por hologramas y terminaciones numéricas para cumplir con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis durante este segundo semestre:

Dígitos 5 y 6 (Engomado amarillo): Julio y agosto.

(Engomado amarillo): Julio y agosto. Dígitos 7 y 8 (Engomado rosa): Agosto y septiembre.

(Engomado rosa): Agosto y septiembre. Dígitos 3 y 4 (Engomado rojo): Septiembre y octubre.

(Engomado rojo): Septiembre y octubre. Dígitos 1 y 2 (Engomado verde): Octubre y noviembre.

(Engomado verde): Octubre y noviembre. Dígitos 9 y 0 (Engomado azul): Noviembre y diciembre.

🚗📅 Consulta el calendario de Verificación Vehicular 2026. Revisa cuándo te toca según tu engomado, evita multas y contribuye a un aire más limpio. 🌬️♻️#ElPoderDeServir #VerificaciónEdoMéx2026 pic.twitter.com/zbWJM4K81f — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) July 1, 2026

Calendario verificación en Hidalgo

A diferencia del centro del país, el estado de Jalisco maneja un programa de verificación vehicular que avanza mes con mes usando nada más una terminación numérica a la vez. El esquema para lo que resta de este año queda de la siguiente así:

