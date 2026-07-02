Alertan sobre “extorsión gubernamental” en municipios de varios estados del país

Mientras crecen las denuncias de vínculos políticos con el crimen organizado, a muchos morenistas parece no preocuparles y se sienten protegidos por la impunidad que representa que el gobierno siga protegiendo a narcogobernadores. Muchos presidentes municipales se han convertido en extorsionadores.

Diego Rivera Navarro, expresidente municipal por Morena de Tequila, Jalisco

“Y que los industriales, que son una parte muy fundamental para el municipio, sin embargo, pues realmente no están aportando lo que les toca; instruiré al área de inspección y vigilancia, de reglamentos, para que visiten todas esas empresas y haremos lo propio”, dijo Diego Rivera, exalcalde de Tequila.

Pero lo que definía como “lo propio”, terminó por ser “extorsión gubernamental”. Acusado de utilizar la fuerza del ayuntamiento para crear impuestos desproporcionados y obligar a empresas a pagar multas ilegales.

Fue detenido en febrero pasado. Expertos aseguran que este cáncer de la “extorsión gubernamental” está haciendo metástasis.

”Es un problema más general lo que está ocurriendo en el país y eso es lo grave, que los municipios tienen poco acceso a recursos, entonces piensan que con las empresas, muchas de ellas poderosas empresas globales, pueden extraer recursos”, dijo Gabriel Székely, Asociación Nacional de Telecomunicaciones.

Cobro ilegal a empresas de telecomunicaciones

En Salvador Alvarado, Sinaloa, la edil morenista Guadalupe López pretende cobrarles a las empresas de telecomunicaciones por el Cableado aéreo que tienden sobre la infraestructura de la CFE con la intención dolosa de exigir un cobro ilegal.

”Lo que dice el artículo 5 de la ley de telecomunicaciones es clarísimo: esto es jurisdicción federal, no tienen derecho a hacerlo y, si lo hacen, están actuando contra la ley y son sujetos de responsabilidad, probablemente no solo administrativa, sino más penal”, dijo Federico González, abogado.

“Quieren cobrar cantidades exorbitantes: no me pagas, no te doy el permiso, entonces te sanciono, y ahora mismo para el conjunto de empresas de telecomunicaciones hay sanciones en los cientos de millones de pesos; hay ejemplos en Tlaxcala, hay ejemplos de Nuevo Laredo, en Reynosa, Tamaulipas, hay ejemplos en Naucalpan, en el Estado de México”, mencionó Gabriel Székely, Asociación Nacional de Telecomunicaciones.

Extorsiones que propician que las poblaciones más vulnerables se queden sin servicios básicos. Pero la industria de telecomunicaciones asegura que no lo va a permitir.

“Nos toca estar combatiendo a estas autoridades arbitrarias, abusivas, que lo único que ven cuando viene la modernidad, el desarrollo, son posibilidades de hacerse de recursos, de extorsionar, de molestar, obtener un beneficio, un lucro indebido”, dijo Federico González Luna, abogado.