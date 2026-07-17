Diarrea explosiva: Cómo identificar esta infección intestinal vinculada a vegetales de hoja verde como la lechuga iceberg

Seguramente ya has escuchado sobre los casos de ciclosporiasis y la diarrea explosiva (o el parásito que lleva por nombre Cyclospora cayetanensis). Su afectación principal ocurre en los Estados Unidos, impactando ya a decenas de espacios. Recientemente, el científico Alejandro Macias señaló que aunque ocurre por contaminación fecal, por lo general causa la enfermedad cuando contamina a verduras de hoja verde como la lechuga iceberg.

Aunque todavía no se conoce el origen, ya se sabe que el parásito se adquiere generalmente por el agua de riego, ya que no se transmite de persona a persona, sino al contaminarse vegetales de hoja verde, sobre todo, los que son muy difíciles de lavar, como la lechuga, el perejil, el cilantro, donde se vuelve prácticamente imposible descontaminarlos por más que los laves si estos ya vienen con este parásito.

¡Alerta por parásito intestinal en #EU y #México!



La ciclosporiasis, provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, mantiene bajo alerta a 34 estados de la Unión Americana tras detectarse en vegetales de hoja verde como lechuga y cilantro. Con miles de casos confirmados, el… pic.twitter.com/rzBcqtqwiD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

¿Qué es y cómo se propaga ciclosporiasis?

Es un parásito que produce una diarrea muy intensa, "explosiva" que además no se cura rápidamente. Puede durar semanas, particularmente en gente que ya está debilitada por enfermedades crónicas como cáncer, VIH o alguna enfermedad avanzada, argumenta el investigados Macías.

Hay un gran brote de CICLOSPORIASIS (enfermedad por Cyclospora cayetanensis) en los Estados Unidos que afecta ya 34 estados. Es una diarrea explosiva y debemos estar alerta pues eventualmente puede llegar a México y América Latina. pic.twitter.com/SaIcS9Vvl0 — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

¿Qué se sabe sobre los casos de ciclosporiasis en México?

El doctor aseguró también que ya ha atendido algunos casos en México aunque resalta que no existe un brote de ciclosporiasis en el país como tal, pero no descarta que se llegue a tener.

La sugerencia del experto es que al momento de tener la característica de diarrea explosiva, deben acudir al médico, que a su vez informará al laboratorio para que este específicamente lo busque.

¿Lechuga mexicana bajo la lupa? Investigan brote infeccioso en #EU



Autoridades de EU indagan si la lechuga de un proveedor en #México causó más de mil 600 casos de ciclóspora; cadenas de comida ya la retiraron.



Aunque es una fuente probable y no definitiva, México emitió una… pic.twitter.com/qMPk0yixup — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

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¿Cómo se detecta la ciclosporiasis a través de la diarrea explosiva?

La forma en que un laboratorio detecta esta enfermedad es con una técnica de coloración en el excremento donde el parásito se pone rojo, una coloración relativamente sencilla, y es importante porque el diagnóstico debe llevar a un buen tratamiento.

Al momento de detectar este indicador, el paciente es tratado con los medicamentos adecuados, puesto que al usar algún otro podría perpetuar la presencia del parásito que, a decir del especialista es probable que llegue a México sin que esto signifique una alarma.

