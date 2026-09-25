¿Por qué los huracanes cambian de dirección y su trayectoria es curvilínea?

Los huracanes rara vez avanzan en línea recta. En los mapas meteorológicos es común ver trayectorias que primero apuntan al oeste, después se curvan hacia el norte y, en algunos casos, terminan girando hacia el noreste.

Aunque puede parecer que el ciclón cambia de rumbo de manera repentina, detrás de esos movimientos hay varios factores físicos. Entre ellos está la rotación de la Tierra, los vientos que rodean al sistema y la presencia de zonas de alta y baja presión.

¿Qué es el Efecto Coriolis y cómo afecta a un huracán?

El Efecto Coriolis es consecuencia de la rotación de la Tierra. Cuando el aire se desplaza sobre la superficie del planeta, su movimiento aparente se desvía: hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.

Esta desviación influye en la circulación de los ciclones tropicales. En el hemisferio norte contribuye a que los huracanes giren en sentido contrario a las manecillas del reloj; en el sur ocurre al revés.

NOAA explica que el efecto Coriolis aumenta conforme un sistema se aleja del ecuador. Por eso los ciclones tropicales prácticamente no se forman justo sobre la línea ecuatorial.

El impresionante poder de la naturaleza desde el centro del huracán Polo. Así se vive un vuelo al interior del ojo de la tormenta capturado por los valientes Cazahuracanes de la NOAA. 🌀✈️ pic.twitter.com/4f52cvPkpq — Techno Noticias (@technoNoticias_) September 24, 2026

¿Por qué los huracanes giran en sentidos diferentes según el hemisferio?

La explicación está nuevamente en la rotación terrestre. En el hemisferio norte, el aire que se mueve hacia el centro de un ciclón se desvía hacia la derecha, dando lugar a una circulación en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el hemisferio sur, la desviación ocurre hacia la izquierda y la circulación es en sentido horario.

Esto explica el giro alrededor del centro del huracán, pero no significa que el efecto Coriolis sea el único responsable de que el ciclón avance hacia determinada zona. Su trayectoria completa depende principalmente de las corrientes de viento que lo rodean.

¿Dónde ver la trayectoria de un huracán en tiempo real?

Para seguir la evolución de un ciclón en el Pacífico o Atlántico, una de las referencias oficiales es el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, que publica avisos, pronósticos y mapas de trayectoria.

En México también se puede consultar la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, que emite avisos sobre ciclones tropicales y sus posibles efectos en territorio nacional.

Los pronósticos se actualizan conforme aparecen nuevas observaciones, por lo que la trayectoria prevista puede cambiar de una actualización a otra.

¿Qué otros factores modifican las trayectoria de un huracán?

El viento no sopla igual en toda la atmósfera. Los huracanes pueden ser desplazados por los patrones de viento de diferentes niveles, que funcionan como una especie de corriente que empuja al sistema.

También influyen los sistemas de alta y baja presión, las vaguadas y otros patrones atmosféricos. Cuando alguno de estos elementos cambia de posición o intensidad, el rumbo previsto del ciclón también puede modificarse.

La interacción con tierra firme es otro elemento importante: al entrar sobre un continente, el huracán pierde parte de su fuente de energía y puede debilitarse rápidamente, además de modificar su movimiento.

Por eso una trayectoria puede verse como una curva en el mapa: el huracán se está desplazando dentro de una atmósfera que también está cambiando constantemente.