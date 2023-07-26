“Un gran paso para el hombre…”: Por esta razón, los países necesitan una agencia espacial

Diversos países en el mundo cuentan con instituciones que ayudan a la investigación en el espacio exterior. Sin embargo, no todas las naciones cuentan con una instancia similar. Ante ello, ¿por qué es necesario que cada país cuente con una agencia espacial?

Una de las principales actividades de las agencias espaciales es el lanzamiento de satélites de comunicaciones. Por ejemplo, México tuvo convenios con Estados Unidos para la construcción, operación y desarrollo de estaciones que rastreen satélites durante la década de 1970.

¿Por qué es importante una agencia espacial en cada país?

Con una agencia espacial, los países pueden desarrollar esta industria de forma local, así como para coordinar la investigación y avance tecnológico en este campo, destaca un artículo de Carissa Bryce Christensen, integrante del Instituto Estadounidense para la Aeronáutica y Astronáutica, publicado en la revista Nature.

La especialista agrega que con un organismo especializado en cada nación sirve para reconocer el papel relevante de este tipo de actividades en la seguridad y defensa de los países, así como en las telecomunicaciones, predicción meteorológica y control de fenómenos ambientales.

¿Cuántas agencias espaciales existen en el mundo?

En el mundo existen 77 agencias espaciales, de las cuales sólo 16 tienen la tecnología necesaria para enviar naves al espacio. De ellas, las más relevantes con ocho:

Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica ( NASA ), de Estados Unidos , fundada el 29 de julio de 1958.

), de , fundada el 29 de julio de 1958. Agencia Espacial Canadiense (CSA), formada en 1989.

Agencia Espacial Europea (ESA), compuesta por 23 países miembros.

Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), surgida en 2003 tras la fusión de tres organizaciones niponas.

Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos), fundada en 1992 tras la caída de la Unión Soviética. Lideró la construcción del sistema de navegación satelital ruso llamado GLONASS.

Agencia Espacial Italiana (ASI).

Centro Nacional de Estudios del Espacio (CNES) de Francia.

Administración Nacional del Estacio de China (CNSA), fundada en 1993.

¿Cuál es el equivalente de la NASA en México?

La Agencia Espacial Mexicana surgió en 2010 como un órgano público descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Cuenta con un Programa Nacional de Actividades Espaciales, para impulsar la formación de especialistas en el campo espacial, así como para desarrollar investigación y competitividad en el sector.

