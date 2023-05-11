¿Cuántos países de Latinoamérica tienen satélites en el espacio y cuáles son?

Diversos países alrededor del mundo cuenta con satélites que orbitan el espacio y brindan diferentes servicios de comunicación en la Tierra. Sin embargo, cabe aclarar que también existen satélites naturales.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), un satélite es cualquier objeto que orbita, es decir, que gira alrededor de un planeta o de una estrella. Por ejemplo, el mismo planeta Tierra es un satélite que gira alrededor del Sol.

Los satélites artificiales, en cambio, son construidos por la humanidad para que orbiten alrededor de nuestro planeta. Muchos son útiles para predecir el estado del tiempo, estudiar el espacio o con fines de comunicaciones, como por ejemplo, la televisión satelital y los servicios de posicionamiento global, GPS.

¿Cuántos países de Latinoamérica tienen satélites en el espacio?

Los países de Latinoamérica que cuentan con satélites en el espacio son 10: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Argentina

Actualmente, Argentina tiene en operación seis satélites, entre ellos los ARSAT 1 y 2

Brasil

Brasil comenzó con su programa espacial en la década de 1960. Cuenta con 8 de ellos operativos, conocidos como de la serie SCD, es decir, Satélite de Recopilación de Datos: SCD-1 (lanzado en 1993), SCD-2A (1998) y SCD-2 (1997).

Mientras que los de la serie CBERS (Satélite chino-brasileño de recursos terrestres) son CBERS -1 (lanzado en 1999), CBERS-2 (2003), CBERS-2B (2007), CBERS-3 (2012) y CBERS-4 (2014).

Bolivia

Bolivia lanzó su primer satélite artificial en el año 2013, de nombre Túpac Katari.

Chile

Chile es otra de las naciones que apenas cuenta con un satélite propio, llamado SUCHAI y que fue lanzado al espacio en el año 2017 desde la India.

Colombia

Colombia cuenta con dos satélites en órbita: el Libertad 1, enviado en 2008 y el FACSAT 1, lanzado en 2018.

Ecuador

Ecuador lanzó su primer satélite en 2013, llamado NEE-01-PEGASO, que un mes después sufrió un accidente por chocar con otro objeto espacial. A pesar de ello, sigue en órbita

México

Actualmente, México tiene cuatro satélites: el Satmex-5, Satmex-6, Satmex-8 y QuetzSat-1.

Perú

En 2016, Perú lanzó el SAT1 con el fin de conseguir información para combatir deforestación y minería informal.

Uruguay

Uruguay sólo tiene un satélite propio, el Antelsat-1, lanzado en 2014.

Venezuela

Venezuela tiene tres satélites, VENESAT.1 Simón Bolivar lanzado en 2008, Miranda VRSS , estrenado en 2021 y el Antonio José de Sucre, enviado en 2018.

¿Para qué sirven los satélites que se mandan al espacio?

Los satélites enviados al espacio tienen diversos usos. Algunos toman imágenes de la Tierra que ayudan a los meteorólogos a predecir el estado del tiempo, así como rastrear huracanes.

Otros más toman imágenes de los objetos en el espacio, como planetas, hoyos negros, o galaxias lejanas, con el objetivo de que los científicos tengan herramientas para entender de mejor manera como funcionan el Sistema Solar y el Universo.

Mientras que los satélites más comunes funcionan con motivos de comunicaciones, como señales de televisión y conectar llamadas telefónicas, así como el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, que opera en diversos dispositivos.

¿Cómo se alimentan los satélites en el espacio?

Los satélites cuentan ya sea con baterías o con paneles solares que convierten la energía lumínica del sol en energía eléctrica. La composición más elemental de un satélite artificial es una fuente de energía y una antena, que recibe y emite información desde y hacia la Tierra.

