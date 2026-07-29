Mochila de emergencia para inundaciones: Esta es la lista de los 10 artículos que debes guardar

Durante los últimos días se han registrado lluvias intensas en varios estados de México; ante las probabilidades de inundaciones, autoridades de Protección Civil piden a la población tener lista su mochila de emergencia.

¿Cuáles son los 10 artículos indispensables para tu mochila de emergencia y para qué casos debes tenerla preparada?

Lo que debe tener tu mochila de emergencia

Los 10 artículos indispensables para tu mochila, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, son:

1. Agua embotellada y alimentos no perecederos.

2. Linterna con pilas de repuesto.

3. Radio portátil sin internet, con pilas.

4. Documentos importantes.

5. Botiquín y medicamentos específicos.

6. Silbato.

7. Copia de llaves.

8. Ropa abrigadora e impermeable.

9. Encendedor o cerillos.

10. Directorio telefónico y dinero en efectivo.

Artículos que puedes añadir a tu mochila de emergencia

A estos artículos, si es que cabe, se pueden agregar estos elementos:



Artículos de higiene personal.

Papel y pluma o algo para escribir.

Herramientas básicas.

Fotografías.

¿En qué tipo de emergencias se utiliza la mochila de emergencia?

Este kit de supervivencia que se mete en una mochila está diseñado para usarse en situaciones de emergencia, algunas causadas por inundaciones, sismos, incendios o huracanes.

Un dato importante y que debes recordar es que los insumos deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de tu familia durante las primeras 72 horas después del desastre o de la alerta de evacuación.

Alerta por lluvias motiva a preparar mochila de emergencia

Ante las intensas lluvias que se han registrado en varios estados de México durante los últimos días por el paso de fenómenos meteorológicos como el huracán "Genevieve", autoridades de Protección Civil piden al pueblo mexicano preparar y tener lista su mochila de emergencia para evacuar en caso de desalojo por inundaciones.

¿Dónde va a llover hoy?

Este miércoles 29 de julio, estos son los estados que registrarán lluvias:

- Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

- Lluvias fuertes: Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

- Chubascos: Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.