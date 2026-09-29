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¡Aprovecha la quincena! El precio de la canasta básica en México para los últimos días de septiembre; productos más caros

El precio de la canasta básica registró un leve aumento para los últimos días de septiembre 2026, impactando el bolsillo de miles de mexicanos.

Precio de la canasta básica a finales de septiembre: Productos más caros
¿Cuánto cuesta la canasta básica en México?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica en México registraron cambios importantes para los últimos días de septiembre 2026, impactando en el presupuesto familiar de millones de familias.

Recuerda que el precio de surtir la despensa podría varias dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

¿A cuánto está la canasta básica en México?

El precio de la canasta básica para los últimos días de septiembre 2026 se ubica entre los $739.90 hasta los $911.77 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

Productos que subieron de precio en septiembre 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante la primera quincena de septiembre 2026, impactados por la inflación de México.

  • Jitomate
  • Cebolla
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria
  • Gas doméstico LP
  • Pollo
  • Educación Universidad
  • Otros alimentos cocinados
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías
  • Vivienda propia

El precio de la cebolla se ubica entre los $25 hasta los $70 pesos el kilo en México, en distintas zonas del país, según de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por otro lado, el precio del jitomate oscila entre los $20.90 hasta los $69.90 pesos el kilo en nuestro país.

La inflación en México se ubicó en 3.42% para la primera quincena de septiembre 2026, ubicándose arriba de los 3.26% registrados en el mes de agosto.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

  • Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.
  • Mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.
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