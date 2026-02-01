¿A cuánto está el aguacate en México? Precio del kilo en CDMX y otras regiones de México hoy 1 de febrero 2026

¡A preparar la cartera! El aguacate es considerado un alimento básico en la mesa de millones de familias alrededor del mundo, convirtiéndose en el compañero perfecto de los fanáticos del Super Bow l, pero ¿a cuánto está el kilo?

¿Cuánto cuesta un kilo de aguacate en CDMX 2026?

El precio del aguacate en la Ciudad de México se ubica en $33.45 a los $53.90 pesos el kilo, según el "Quién es Quién", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recordemos que el costo de este alimento dependerá de la zona y establecimiento en el que se adquiera el productos,

Precio del aguacate en el Estado de México hoy 1 de febrero 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor, reveló que el precio del aguacate en el Estado de México se ubica en $30 a los $65 pesos el kilo.

¿A cuánto esta el kilo de aguacate en Jalisco 2026?

En Guadalajara, Jalisco, el kilo de aguacate está entre los $34.80 a los $54 pesos.

Precio del kilo de aguacate en Nuevo León para febrero 2026

"Quién es quién de los Precios", de la Profeco, compartió que el aguacate en Monterrey, Nuevo León, oscila entre los $40 a los $64.95 pesos el kilo.

Al igual que en los demás estados, el costo podría varias dependiendo de la zona o el establecimiento en el que se adquiera este productos.

¿Cuál es el precio del aguacate en Michoacán en febrero 2026?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió que el precio del kilo de aguacate en Michoacán se ubica entre los $35 pesos.

Precio del aguacate en Tabascos hoy 1 de febrero 2026

En Tabasco, precio de este alimento oscila entre los $46.90 hasta los $70 pesos el kilo.

¿Qué tipo de aguacate se manda para el Super Bowl?

El tipo de aguacate que México envía a Estados Unidos para celebrar el Super Bowl es el Hass, proveniente de Michoacán y Jalisco. La razón se debe a diversos factores como la piel rugosa, su color, cuenta con una pulpa más cremosa, así como con un sabor más dulce, convirtiéndolo en el tipo ideal para este gran platillo.

Algunos expertos compartieron que para realizar el guacamole, se debe elegir aguacates lo suficientemente blandos para machacarlo, pero no llegar a la exageración. Recuerda que los aguacates maduros no son tan suaves, por lo que el sabor incluso podría ser diferente.