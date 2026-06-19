Si vas a cargar combustible, esto te interesa. El precio de la gasolina hoy en México ya fue actualizado, y conocerlo puede ayudarte a ahorrar dinero y planificar mejor tus gastos.

En Azteca Noticias te informamos con base en los datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los costos promedio vigentes en el país durante hoy viernes 19 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en México?

Los precios promedio nacionales para este viernes 19 de junio de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.69 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $27.15 pesos por litro.



Estos valores pueden variar dependiendo de la región, pero sirven como referencia clave para los automovilistas.

Precio de la gasolina HOY en CDMX

En noticias hoy, la Ciudad de México presenta costos que se mantienen ligeramente por arriba del promedio nacional:

Gasolina Magna: $23.81 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.78 pesos por litro



Diésel: $26.99 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy viernes (19 de junio de 2026) en México|Pexels

¿Dónde está más barata la gasolina hoy?

El Edomex se destaca como una de las zonas con menor precio en gasolina Magna, mientras que Nuevo León registra el costo más alto en gasolina Premium, alcanzando los $29.51 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque HOY?

Con base en los precios actuales, estos son los costos aproximados:

Tanque de 45 litros (Magna): $1,080 pesos



Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos



Tanque de 65 litros (Magna): $1,561 pesos



Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Precio del Gas Natural Vehicular HOY

Mínimo: $10.99 pesos por litro



Promedio: $12.60 pesos por litro



Máximo: $14.49 pesos por litro.



Otros estados: así está la gasolina hoy en Jalisco

Precio de la Magna: $23.99



Precio de la Premium: $29.30



Precio del Diésel: $27.28 pesos por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Magna: $24.03



Premium: $29.51



Diésel: $27.08 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy viernes 19 de junio de 2026 en el Estado de México

Gasolina Regular: $23.66



Gasolina Premium: $28.06



Diésel: $26.79

Hoy No Circula viernes 19 de junio de 2026

Antes de salir, revisa el programa Hoy No Circula vigente este viernes 19 de junio de 2026, conforme al calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), para evitar multas.

El precio de la gasolina en México hoy sigue siendo un factor clave en el bolsillo de millones de familias. Con las variaciones diarias en los combustibles, muchos automovilistas se preguntan si los costos continuarán al alza o si habrá un respiro en las próximas semanas.

