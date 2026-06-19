¿Se desploman las bolsas? Precio del dólar HOY en México, así amaneció el tipo de cambio

Si vas a comprar o vender divisas, esto te interesa: el precio del dólar hoy en México muestra movimientos relevantes en medio de la incertidumbre económica global. Hoy las bolsas mundiales cayeron y los precios del petróleo subieron el viernes después de que los negociadores estadounidenses e iraníes suspendieran las conversaciones de paz.

En Azteca Noticias te informamos que hoy el dólar estadounidense se encaminaba a su mayor ganancia semanal en un mes, principalmente a expensas del yen, que ha caído durante cinco de las últimas seis semanas hasta cotizar cerca de su nivel más bajo desde finales de 1986.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

Dólar hoy en Banco Azteca: estos valores corresponden a la apertura de este viernes 19 de junio de 2026 en ventanilla bancaria:



Dólar a la compra: $16.05 pesos



Dólar a la venta: $18.09 pesos.



Recuerda que puedes realizar operaciones y cambiar dólares en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.

Dólar hoy en Banco Azteca: $19.70 pesos a la compra



Dólar en Banco Azteca hoy: $21.16 pesos a la venta.

¿A cómo está el dólar canadiense hoy?

El dólar canadiense también presenta movimientos durante esta jornada; las cotizaciones referenciales son:

Dólar canadiense a la compra: $10.45 pesos



Dólar canadiense a la venta: $13.29 pesos.

Esta divisa es una de las más consultadas por viajeros, inversionistas y empresas que mantienen relaciones comerciales con Canadá.

Precio del dólar en Tijuana hoy 19 de junio de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 19 de junio de 2026. El dólar hoy en Tijuana se vende en: $17.35 pesos mexicanos por billete verde.

¿Cruzas la frontera? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 19 de junio de 2026.|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 19 de junio de 2026?

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada del 19 de junio de 2026 en 62 mil 867 dólares estadounidenses por unidad, lo que hoy representa una pérdida del 0.02% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio de HOY, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 98 mil 341 pesos por unidad, una baja del 0.20% respecto a su último cierre.

Precio del petróleo hoy 19 de junio de 2026

El precio del petróleo como el Brent, se estabilizó hoy viernes, pero se mantuvo encaminado a una caída semanal de más del 8%, mientras los operadores sopesaban las menguantes perspectivas de una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán.

Por otr parte, el contrato de julio para el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, que vence el lunes, subió 79 centavos, o un 1%.

Petróleo Brent: $79.94 dólares por barril



West Texas Intermediate (WTI): $77.39 dólares por barril



Mezcla Mexicana: $59.84 dólares por barril.

¿Qué pasa si baja el Índice Dólar?

Cuando el Índice Dólar cae, el dólar se deprecia frente a otras monedas como el euro o el yen. Esto suele abaratar las exportaciones estadounidenses, mientras que las importaciones pueden encarecerse, impactando a consumidores y empresas.

Cabe recordar que el tipo de cambio en México hoy sigue siendo un indicador clave para la economía diaria. Ante la volatilidad global, surge la pregunta: ¿es buen momento para comprar dólares o conviene esperar?