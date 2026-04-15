¡Dólar en México continúa en los 16 pesos! Cierre del tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles

El precio del dólar estadounidense registró una baja importante para el cierre de este 15 de abril 2026, tocando los 16 pesos por unidad por segundo día consecutivo. Te compartimos el tipo de cambio en México.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 15 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de abril de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $16.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.25 pesos la compra y en $13.34 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.80 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026

El índice se ubicó en 69,634.71 puntos, lo que representa un avance de 1.01%, equivalente a una ganancia de 693.25 unidades. Este movimiento al alza sugiere un entorno de mayor confianza entre los inversionistas, que están apostando por activos locales en medio de un contexto financiero que, al menos en el corto plazo, luce favorable.

En cuanto a la actividad del mercado, se registró un volumen de operación de 194.1 millones de títulos, una cifra relevante que indica dinamismo y participación activa. Un volumen elevado suele interpretarse como una señal de respaldo al movimiento del índice, es decir, no se trata de un alza aislada o débil, sino de una tendencia con mayor sustento.

Cierre del Bitcoin HOY 15 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 15 de abril 2026, en 74 mil 730 dólares por unidad, registrando una importante aumento de 0.73% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor tras tres días dos días consecutivos de alzas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 289 mil 322 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca a los cien dólares este lunes

El precio del petróleo se mantuvo estable este miércoles, ya que la continua preocupación por las interrupciones en el suministro contrarrestó los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra contra Irán podría terminar pronto.

