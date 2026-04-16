“Se vuelan la barda": estos son los lugares donde vende la gasolina más cara

Está cara, ¿verdad? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo a nivel nacional para exhibir a las gasolineras que venden combustible por encima de los precios acordados, mediante la colocación de lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

Aquí te decimos cuáles son los estados donde se detectaron estos casos, para que puedas ubicar los puntos donde la gasolina y el diésel se venden más caros y tomar mejores decisiones al cargar combustible.

Estos son los lugares más caros para cargar gasolina y diésel en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en 10 de las 15 gasolineras que visitó, donde se detectaron precios elevados.

En Amecameca, Estado de México, una gasolinera de Repsol registró el precio más alto de diésel, al venderlo en 31.99 pesos por litro.

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), una estación Mobil ofrecía la gasolina regular en 24.39 pesos por litro, por encima del objetivo establecido.

En Aguascalientes, Aguascalientes, una gasolinera de Oxxo Gas vendía gasolina en 24.99 pesos por litro, mismo precio detectado en estaciones del mismo proveedor en Toluca, Estado de México; Moroleón, Guanajuato; y Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Profeco ya colocó las primeras lonas a gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios ⛽



Se visitaron 15 estaciones y en 10 se detectaron abusos:



❌7 por vender gasolina regular arriba de $24.00

❌3 por precios excesivos en diésel



Seguimos vigilando para garantizar… pic.twitter.com/8T98imuaeu — Profeco (@Profeco) April 15, 2026

También se detectaron precios elevados en Temixco, Morelos, donde una gasolinera Mobil vendía el litro en 24.29 pesos, cifra similar a la encontrada en una estación Gulf en Puebla, Puebla.

En cuanto al diésel, además del caso en Amecameca, se colocaron lonas en una estación de Aguascalientes, donde se vendía en 29.49 pesos por litro, y en otra de BP en Puebla, donde alcanzó los 29.99 pesos por litro.

Por otro lado, Profeco informó que en estaciones ubicadas en Tabasco, Veracruz, Querétaro y Yucatán no se colocaron mantas, ya que respetaron los precios acordados.

El objetivo de este operativo es que la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro y que el diésel se mantenga cercano a los 28 pesos, como parte de la estrategia federal para estabilizar los precios de los combustibles.