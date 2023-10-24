Precio del dólar abre al alza tras datos económicos de Europa

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar comenzaron este 24 de octubre con alzas; la actividad empresarial de la zona euro empeoró sorpresivamente ese mes, lo que podría sugerir que este bloque podría entrar en una posible recesión económica.

Por otro lado, las lecturas alemandas sugirieron que la recesión del país está muy avanzada, mientras que las empresas británicas informaron de otro descenso de la actividad este mes, subrayando el riesgo de recesión antes de la decisión sobre la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este martes 24 de octubre 2023, el precio del dólar cayó brevemente a mínimos de un mes por el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EU), mientras los débiles datos económicos presionaban al euro.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.30 pesos la compra y se vende en $18.05 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 24 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este martes 24 de octubre inició la jornada en 34 mil 642 dólares por unidad, registrando una aumento de 5.11% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 628 mil 607 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 34 mil 642 dólares por unidad; registra un repunte de 5.11% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 628 mil 607 pesos. pic.twitter.com/tsQANdK0H8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de octubre 2023?

El precio del petróleo operó estable este martes 24 de octubre, tras la caída de la sesión anterior, después de que una serie de datos económicos de Alemania, la zona euro y Reino Unido dibujaran un panorama bajista que podría lastrar la demanda de petróleo.

Precio del petróleo Brent subió 41 centavos, un 0.5%, a 90.24 dólares el barril.

Brent subió 41 centavos, un 0.5%, a 90.24 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 38 centavos, un 0.4%, a 85.87 dólares el barril.

La actividad empresarial de la zona euro empeoró sorpresivamente este mes, según los datos publicados el martes, lo que sugiere que el bloque podría entrar en recesión.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 24 de octubre 2023?

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, registró un aumento de 0.25% a 48,318 puntos.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 24 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street subieron este martes 24 de octubre 2023, ya que las previsiones alentadoras de Verizon, Coca-Cola y otras compañías impulsaron el optimismo sobre la salud de las empresas estadounidenses pese a la ralentización dela economía y la aceleración de la inflación.





Índice S&P 500 ganó 37.60 puntos, un 0.89%, a 4.254,64 unidades.

Índice Nasdaq subió 139. 48 puntos, un 1.07%, a 13.157,81 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones sumó 296.91 puntos, un 0.90%, a 33.233,32 unidades.

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Con información de Reuters.

