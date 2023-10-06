Baja el precio del dólar y otros indicadores financieros hoy 6 de octubre 2023

El conocer los datos de los distintos indicadores financieros hoy viernes 6 de octubre 2023 como el precio del dólar es algo muy importante, debido a que los empresarios y algunas personas pueden tomar decisiones financieras más acertadas, guiándose de estos.

Además, indicadores financieros hoy en México funcionan como una herramienta con la que las empresas pueden realizar un análisis financiero, ya que se realizan comparativos para tomar decisiones estratégicas en el ámbito económico.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar bajó este viernes 6 de octubre 2023, cuando datos estadounidenses mostraron un panorama mixto para la economía de Estados Unidos.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.20 pesos la compra y se vende en $18.29 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

|Fuerza Informativa Azteca

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 6 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este viernes 6 de octubre 2023 inició la jornada en 27 mil 531 dólares por unidad, representa una disminución de 0.40% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 505 mil 482 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin inicia la jornada en 27 mil 531 dólares por unidad, lo que representa un aumento de 0.40% en comparación con su cierre de ayer.



Al tipo de cambio de #México el #BTC cotiza en 505 mil 482 pesos. pic.twitter.com/z1HjofowkX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 6 de octubre 2023?

El precio del petróleo subió este viernes 6 de octubre 2023, impulsados por una gran reducción de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, junto con los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero la desaceleración de la actividad manufacturera de China limitó las ganancias.

Precio del petróleo Brent baja 11 centavos, a 83.96 dólares el barril

Brent baja 11 centavos, a 83.96 dólares el barril Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) Estados Unidos, baja 13 centavos, a 82.18 dólares

¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 6 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube este viernes 6 de octubre 2023, recuperando parte del terreno cedido en la jornada anterior, mientras los inversores asimilaban un reporte del mercado laboral estadounidense que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal no elevaría las tasas de interés este mes.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 1.07% a 48,925.70 puntos.

¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 6 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street sube hoy viernes 6 de octubre 2023, después de que un informe mostró que la tasa de desempleo aumentó en agosto y el crecimiento delos salarios se ralentizó, avivando las expectativas de que la Reserva Federal haga una pausa en sus subidas de tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones baja 103.14 puntos, o un 0.31%, a 33.016,43 unidades

El índice S&P cede 19.74 puntos, o un 0.46%, a 4.238,45 unidades

El índice Nasdaq Composite baja 70.06 puntos, o un 0.53%, a 13.149.78 unidades.

Por otro lado, el informe del Departamento de Comercio en Estados Unidos, mostró que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), considerado el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), subió un 3.3% a tasa anual.

Precio de gasolina Magna disminuye con subsidio al IEPS en la primera semana de octubre 2023

La secretaría de Hacienda aumentó su apoyo al impuesto para la gasolina Magna y el Diésel, durante la siguiente semana que va de este sábado 7 de al viernes 13 de octubre, de acuerdo a lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación.

Para la Magna pasó del 47.21% al 30.31%.

Para la Premium bajó del 26.14% al 10.81%

Mientras que para el Diésel cedió del 57.15% al 57.13%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que aumentó su apoyo al subsidio IEPS para la gasolina Magna, a partir de este sábado 7 de octubre al viernes 13 de octubre de 2023, esto de acuerdo a lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación de México.

¿Qué es el IEPS y a cuánto equivale en el costo de la gasolina?

El subsidio al IEPS entró en vigor en México desde 1980, rigiéndose por la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios; es el gravamen que se paga por la producción, venta o portación de gasolina, alcohol y tabaco, entre otros bienes.

De acuerdo con expertos, el subsidio al IEPS es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no pagan directamente, sino que se trasladan o cobran sus clientes, excepto en importación, y el contribuyente solo lo reporta al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Con información de Reuters.

