¿Precio del dólar se toma un respiro? Así queda el tipo de cambio en México para abril 2026

¿Tienes pensado cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se mantuvo estable para la primera semana de abril 2026 tras varios días volátiles por el conflicto en Medio Oriente.

Azteca Noticias, te comparte el tipo de cambio en México para este 6 de abril 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 6 de abril 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $18.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de abril 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable debido a que los inversionistas evaluaban la escalada del conflicto de Medio Oriente, con todas las miradas puestas en el último plazo fijado por Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz.

Precio del Bitcoin supera los 18 pesos para abril 2026|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 6 de abril 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para abril 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 6 de abril 2026?

9l valor del Bitcoin comenzó la jornada de este 6 de abril 2026 en 69 mil 304vpesos por unidad, registrando un aumento importante a 0.55% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 23 1mil 770 pesos por unidad.

Precio del Bitcoin sube para abril 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 6 de abril 2026?

Las primas al contado del crudo West Texas Intermediate estadounidense han alcanzado máximos históricos a medida que se intensifica la competencia entre las refinerías asiáticas y europeas por el suministro para reemplazar los flujos de petróleo de Oriente Medio interrumpidos por la guerra de Irán, según fuentes de la industria.

Según los operadores, las ofertas de crudo WTI Midland entregado en el norte de Asia en julio en buques petroleros de gran tamaño tenían primas de entre 30 y 40 dólares por barril, dependiendo del índice de referencia utilizado.

Con información de Reuters...