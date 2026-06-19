T-MEC analiza agricultura, estacionalidad laboral y temas ambientales en nueva etapa de negociación

La Secretaría de Economía de México y la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos realizaron la segunda ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), llevada a cabo del 15 al 17 de junio en Washington.

Segunda ronda de revisión del T-MEC

Durante este encuentro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvieron reuniones para analizar el progreso de la revisión del acuerdo y las relaciones comerciales entre ambos países.

Las delegaciones abordaron reglas de origen para ciertos bienes industriales y temas de seguridad económica, además de iniciar discusiones en materia agrícola, incluyendo estacionalidad laboral y medio ambiente.

📰 Segunda ronda del #TMEC: las negociaciones avanzan con temas clave que marcarán la agenda comercial de la región.



⚙️ Reglas de origen para algunos bienes industriales y seguridad económica.



🌱 Agricultura: estacionalidad, condiciones laborales y medio ambiente en discusión.… pic.twitter.com/RTPheVA5Ma — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

También se trataron asuntos relacionados con el comercio de acero, aluminio y la industria automotriz. Asimismo, ambas partes acordaron impulsar la creación de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 del T-MEC (Anexos Sectoriales), con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria.

Finalmente, se confirmó que la tercera ronda de negociaciones se llevará a cabo el próximo mes en la Ciudad de México (CDMX).

El inicio de estas rondas marca un punto crucial para el futuro del T-MEC. Más allá de la revisión técnica, lo que está en juego es la dirección económica de América del Norte en los próximos años.

México apuesta por mantener abierto el mercado regional y fortalecer su papel dentro de la cadena productiva.

¿Qué es el T-MEC y porqué es importante?

El T-MEC es un acuerdo comercial vigente desde el 1 de julio de 2020, que sustituyó al TLCAN y regula el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre los tres países.

De acuerdo con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, este tratado busca promover un comercio más justo, moderno y equilibrado, además de establecer reglas en materia laboral, medio ambiente, propiedad intelectual y comercio para fortalecer la integración económica de la región de América del Norte.