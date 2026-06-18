“El petróleo fluye y las bolsas de valores están en auge": Donald Trump tras acuerdo con Irán

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirma que "el petróleo fluye", y las bolsas de valores están en auge, y el empleo está en "cifras récord", tras el acuerdo con Irán.

En el documento, firmado por Estados Unidos e Irán, se estipula que el país norteamericano levantará el bloqueo naval, mientras que Irán garantizará el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz y el Departamento del Tesoro de EU emitirá exenciones inmediatas para permitir la exportación de petróleo crudo iraní y sus transacciones financieras.

Acuerdo entre EU e Irán impacta al precio del petróleo y las bolsas de valores

En el acuerdo se mencionan puntos clave sobre estas temáticas de impacto financiero para ambas naciones y aquí te dejamos textual partes de este acuerdo publicado también por CNN:

Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval y cualquier obstáculo o perturbación contra la República Islámica de Irán, y lo pondrá fin por completo en un plazo de 30 días. Durante este período, el tráfico marítimo se restablecerá en proporción al tráfico previo a la guerra en la República Islámica de Irán. Estados Unidos se compromete además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo final.

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Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días, desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y, considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán, se implementará en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán dialogará con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con otros Estados ribereños del Golfo Pérsico, en conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados ribereños del estrecho de Ormuz.

Ambas naciones se comprometieron así a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la finalización de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos derivados del petróleo y todos los servicios asociados, incluidas las transacciones bancarias, los seguros, el transporte, etc.