El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 11 de octubre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de gasolina 2025 en México.

Cabe decir que este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel, información clave para aquellos que buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 11 de octubre son:

Precio de la gasolina Regular (Magna): $23.42 por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.84 por litro

Precio del Diésel: $26.14 por litro.



Precio del Gas Natural Vehicular hoy 11 de octubre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $23.48 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.65 pesos por litro

Diésel: $25.82 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy sábado 11 de octubre de 2025 en México|Pexels

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 11 de octubre de 2025

Precio de la Magna: $23.83 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.32 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.15 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 11 de octubre de 2025

Precio de gasolina Regular: $23.42 pesos por litro

Precio de gasolina Premium: $27.13 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.76 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 11 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.27 pesos por litro

Diésel: $25.70 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.48 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.13 pesos por litro de gasolina Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 11 de octubre de 2025?

Si hoy cargas gasolina 2025 en México, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en octubre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de hoy sábado 11 de octubre al viernes 17 de octubre de 2025.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina magna, para el periodo que va de este sábado 11 al viernes 17 de octubre de 2025; con ello, se alcanzan 27 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia. De igual forma, el subsidio para el Diésel continúa en 0%. Mientras que la gasolina Premium cumplirá su semana número 98 sin estímulo fiscal.