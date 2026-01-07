Anuncian nueva fecha de inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026; cómo registrase para recibir más de 9 mil pesos al mes

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro , abrirá la primera fecha de inscripciones 2026, para que las y los mexicanos de 18 a 29 años de edad puedan abrirse paso en el mercado laboral de México, pero ¿en qué día se abrirán las inscripciones?

Para este periodo, se abrirán alrededor de 36 mil espacios de capacitación nuevos.

¿Cuándo son las inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

¡Márcalo en el calendario! El secretario de trabajo, Marath Bolaños López, confirmó que la próxima fecha de inscripción para Jóvenes Construyendo el Futuro será el domingo 1 de febrero 2026 .

¿Cuánto se paga en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Para este año, las y los mexicanos que formen parte de este programa recibirán un apoyo mensual de $9 mil 583 pesos , cantidad que será depositada el 28 de cada mes.

Requisitos CLAVE para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

Si estás interesado en inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero 2026, lo único que necesitas es contar con los siguientes requisitos.



Tener entre 18 y 29 años de edad

No estudiar o trabajar

Participan todos los niveles educativos

Mientras que los documentos que necesitas son los siguientes:



Identificación oficial vigente; puede ser tu credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; no debe ser mayor a tres meses.

Pasos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026

Para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial del programa, y seguir estos pasos:



Dirígete al apartado de “Aprendices”.

Elige el botón “Generar folio"; tendrás que llenar el formato de pre registro.

Para generar un folio de registro debes ingresas la Clave Única de Registro de Población (CURP); con esto validarás tus datos.

Debes proporcionar la siguiente información: Correo electrónico, número telefónico, código postal y entidad de residencia.

Una vez lleno el formulario, activa las casillas para confirmar que no estudias ni trabajas; debes aceptar el aviso de privacidad.

Después de concluir el pre registro, el sistema mostrará un número de folio de aspirante, así como el nombre de usuario con el que quedó registrado.

Al abrir el sistema de registro, las personas que se dieron de alta como aprendices, podrán elegir el centro de trabajo de tu interés. Al elegir el centro de trabajo los aspirantes deberán presentarse en una entrevistas de trabajo, la cual determinará si se quedan o no.