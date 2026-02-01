¿Quieres ir al Super Bowl 2026? Consulta el costo de un viaje de CDMX a California con vuelos, hospedaje y boletos para el evento

El Super Bowl LXI se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, hogar de los 49ers de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. Para los fanáticos del deporte, este evento representa uno de los más importantes.

Desde el vuelo saliendo del AICM hasta el codiciado boleto de entrada, aquí te presentamos cuánto dinero necesitas para vivir la experiencia completa en Silicon Valley.

Precio de vuelos de CDMX a Santa Clara, California

Para llegar a la sede del gran juego, la opción más eficiente es volar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional de San José (SJC), que está a solo minutos del estadio. No obstante, volar al Aeropuerto de San Francisco (SFO) suele ser más económico debido a la alta frecuencia de vuelos.

En promedio, un boleto redondo para esas fechas oscila entre los 12 mil 500 y 24 mil pesos en clase turista, dependiendo de qué tan pronto realices la reserva.

¿Cuánto cuesta una noche en un hotel de Santa Clara?

Dormir cerca del Levi's Stadium durante la semana del Super Bowl es un lujo para muchos. Los hoteles de cadena en Santa Clara y San José elevan sus precios hasta un 400%.

Una noche en un hotel de 3 estrellas puede costar entre 9 mil 500 y 16 mil pesos. Muchos aficionados optan por hospedarse en ciudades cercanas como San Mateo o Redwood City, donde los precios bajan ligeramente, aunque el tiempo de traslado aumenta considerablemente.

Costo de los boletos para el Super Bowl 2026

El ticket de entrada es el gasto más fuerte de todo el viaje. En los canales de venta oficial y reventa legal, los boletos más baratos (en la zona más alta del estadio) estarán entre los 4 mil y 7 mil 500 dólares, lo que equivale a unos 70 mil y 120 mil pesos mexicanos.

Si buscas una experiencia en la zona baja o en los clubes VIP, los precios pueden escalar fácilmente hasta los 25 mil dólares ($500,000 pesos) por persona.

Gastos de transporte y comidas para el Super Bowl 2026

Entre comidas, bebidas dentro del estadio y traslados por aplicación, un presupuesto realista es de al menos 2 mil 500 pesos diarios por persona. Considera que el día del evento, las tarifas dinámicas de Uber o Lyft pueden alcanzar cifras ridículas, por lo que el uso del tren ligero (VTA) es la recomendación número uno para ahorrar y evitar el caos vial.

Consejos para ahorrar en tu viaje al Super Bowl

