Guía del Tren “El Insurgente": Horarios, costos reales y cuánto tardas en llegar a CDMX

La movilidad entre el Valle de Toluca y la CDMX se ha transformado con la operación completa del Tren Interurbano México-Toluca , "El Insurgente". Si planeas utilizar este transporte para evitar el tráfico de la autopista, es fundamental que conozcas los tiempos exactos de operación, ya que varían dependiendo si es fin de semana o día hábil.

Aquí te presentamos la guía definitiva con los horarios de apertura, cierre, frecuencias de paso y las tarifas oficiales por tramo.

¿Cuál es el horario del Tren Interurbano México-Toluca?

Para planificar tu viaje, ten en cuenta que el servicio no es de 24 horas y tiene ajustes los fines de semana. De acuerdo con la información oficial del sistema, estos son los horarios de operación:



Lunes a viernes: De 05:00 a 00:00 horas .

De . Sábados: De 06:00 a 00:00 horas .

De . Domingos: De 07:00 a 00:00 horas.

¡Ojo con el último tren!

Es vital que no te confíes con el cierre de las estaciones. La salida del último convoy varía según la terminal en la que te encuentres:



Si sales desde Zinacantepec (Edomex) , el último tren parte a las 23:00 horas .

, el último tren parte a las . Si sales desde Observatorio (CDMX), el último tren sale a las 00:00 horas.

¿Cuánto tiempo tarda el Tren Interurbano y cuál es la frecuencia?

Una de las grandes ventajas que promete "El Insurgente" es la reducción drástica de tiempos de traslado. El trayecto total, recorriendo las 7 estaciones (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio), tiene una duración estimada de 60 minutos.

Además, el objetivo es que no sea mucha la espera en el andén, ya que la frecuencia de paso entre trenes es de aproximadamente 10 minutos, lo que agiliza el flujo de los 719 pasajeros que caben en cada unidad (326 sentados).

Precios del Tren Interurbano: ¿Cuánto cuesta el viaje completo?

Las tarifas funcionan bajo un esquema interestación; es decir, pagas según la distancia que recorres. El acceso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) o comprando el boleto QR en los módulos de la estación.

Aquí la lista de precios clave:

