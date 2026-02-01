¡Guacamole para todos! Estos son los estados que mandan más aguacate a EU para el Super Bowl 2026

El aguacate mexicano entra en su semana más importante rumbo al Super Bowl 2026, que se jugará el próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California. Con el duelo por el título de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, un medio tiempo encabezado por Bad Bunny y millones de pantallas encendidas en Estados Unidos, el consumo del aguacate se dispara y convierte al guacamole en protagonista obligado del Gran Juego.

Mientras los equipos finalistas del Super Bowl 2026 se preparan para luchar por el trofeo Vince Lombardi, la industria del aguacate ya juega su propio partido: asegurar envíos suficientes y a tiempo para uno de los picos de consumo más altos del año.

Cada edición del Super Bowl mueve miles de toneladas de aguacate, y México vuelve a colocarse como el proveedor clave para que el guacamole no falte en la noche más vista del deporte estadounidense.

Lista de estados que mandan más aguacate para el Super Bowl 2026?

Michoacán , que aporta alrededor del 88 por ciento del volumen destinado a Estados Unidos en el periodo previo al Super Bowl . Municipios como Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro sostienen el mayor flujo.



, que aporta alrededor del 88 por ciento del volumen destinado a en el periodo previo al . Municipios como sostienen el mayor flujo. Jalisco, con cerca del 12 por ciento del total, destaca por su producción en Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

Esta combinación garantiza abasto continuo y calibres adecuados para consumo inmediato durante la semana del evento.

Precio del aguacate en Estados Unidos hoy

En el mercado estadounidense, el precio del aguacate Hass varía según la región, el tamaño de la fruta y el formato de venta, pero en el periodo previo al Super Bowl 2026 suele estar dentro de un rango definido por la oferta de México.

En los puntos de venta minoristas del país, los aguacates se encuentran generalmente entre $0.95 y $2.46 por libra (equivalente a aproximadamente $2.09–$5.41 por kilo) dependiendo del tamaño y la calidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿A CUÁNTO ESTÁ EL AGUACATE EN MÉXICO? PRECIO DEL KILO EN CDMX Y OTRAS REGIONES DE MÉXICO HOY 1 DE FEBRERO 2026

El aguacate oscila entre los 30m pesos el kilo en México|UNSPLASH

¿Cómo preparan el guacamole en Estados Unidos?

El guacamole que domina el Super Bowl privilegia simplicidad y frescura: aguacate maduro , cebolla, jitomate, limón y sal. Variantes regionales agregan chile o especias, pero el ingrediente central es el aguacate mexicano, preferido por textura y sabor.

La coordinación entre productores y empacadores, encabezada por APEAM y la plataforma de promoción Avocados From Mexico, prioriza calidad constante, tamaños promocionables y abastecimiento sin interrupciones en picos como el Super Bowl, además de otras fechas clave del calendario