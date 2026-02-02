¿Cambios en el precio del dólar!? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este lunes

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este lunes 2 de febrero de 2026. En general ambos registraron ganancias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar , bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este lunes

Este 2 de febrero 2026, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió sus operaciones debido al día feriado por la conmemoración del Aniversario de la Constitución, el cual se celebra el primer lunes del mes.

Se espera que el día de mañana, la BMV reanude las cotizaciones y opere de manera normal.

Cierre de Wall Street hoy 2 de febrero 2026

La Bolsa de Nueva York cerró con fuerza este lunes. El Dow Jones de Industriales fue el gran protagonista de la jornada al sumar 515.19 puntos, un incremento del 1.05% para cerrar en las 49,407.66 unidades.

Por su parte, el S&P 500 subió un 0.54% alcanzando los 6,976.44 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0.56% para situarse en los 23,592.11 enteros. Este impulso se debe a una fuerte entrada de capitales tras la publicación de reportes trimestrales que superaron las expectativas.

¿A cuánto está el dólar en México este 2 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de febrero de 2026, en $15.75 pesos la compra y en $17.59 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 2 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 2 de febrero de 2026, se ubica en 78 mil 382 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.89% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 369 mil 030 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 2 de febrero 2026

En su última cotización, el precio del petróleo cayó más de 3 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, lo que indica una disminución de las tensiones con el miembro de la OPEP, mientras que un dólar más fuerte y pronósticos climáticos más moderados también presionaron los precios.

