Plan de viaje: Así amanece el precio de la gasolina este lunes 2 de febrero

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el reporte de en qué regiones de México se registra el precio más bajo de este combustible para hoy lunes 2 de febrero de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

A continuación, te presentamos el precio promedio de los combustibles a nivel nacional este 2 de febrero de 2026:

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.75 pesos

Diésel precio por litro: 26.33 pesos

Precio del gas natural vehicular 2 de febrero 2026

Estos son los costos reportados para el gas natural vehicular en México:

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 2 de febrero 2026

Te compartimos el costo por litro de combustible en la Ciudad de México este lunes:

Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.81 pesos

Diésel precio por litro: 26.05 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 2 de febrero 2026

En el Estado de México, los precios se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular precio por litro: 23.54 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.30 pesos

Diésel precio por litro: 25.85 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 2 de febrero 2026

Estos son los costos del combustible en la capital de Jalisco:

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.26 pesos

Diésel precio por litro: 26.35 pesos

Precio de gasolina hoy 2 de febrero 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el precio por litro es el siguiente:

Gasolina Regular precio por litro: 23.62 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 27.12 pesos

Diésel precio por litro: 26.04 pesos

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 2 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 22.19 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 23.65 pesos

Diésel precio por litro: 25.72 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 2 de febrero 2026

En Aguascalientes, los precios se reportan de la siguiente forma:

Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.91 pesos

Diésel precio por litro: 26.36 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Este es el costo del combustible en Estados Unidos para este 2 de febrero de 2026:

Gasolina Regular por galón: 2.87 dólares (49.87 pesos)

Gasolina Premium por galón: 3.73 dólares (64.81 pesos)

Diésel por galón: 3.60 dólares (62.55 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este lunes 2 de febrero de 2026 corresponde a los montos reportados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos datos, Chihuahua se mantiene como una de las entidades con el precio más bajo del país, al vender la gasolina Regular en 22.19 pesos por litro. En contraste, Aguascalientes figura entre las zonas donde el combustible resulta más caro, con un precio de 23.78 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium es el octanaje, que mide la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, adecuada para motores de baja compresión. En tanto, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para vehículos con motor turbo, súper cargado o con sistemas de inyección directa.

Para elegir el combustible correcto, revisa el manual del fabricante, el tapón del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.

