¿Arriba de los 40 pesos el kilo? Este es el precio del aguacate en México para febrero 2026; lista por estado

¡No te quedes sin guacamole! El aguacate se ha convertido en el compañero perfecto para disfrutar del Super Bowl 2026 , uno de los eventos deportivos más importantes del año, pero ¿a cuánto está el kilo en México para febrero 2026?

¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate en CDMX 2026?

El precio del aguacate en la Ciudad de México ( CDMX ) se ubica entre los $33.45 a los $79.00 pesos el kilo , según el " Quién es Quién en los Precios ", de Profeco.

En la Central de Abastos y mercados públicos el precio está en los $40 a $45 pesos el kilo.

Recuerda que el costo puede variar dependiendo la zona y establecimiento en la que se adquiera el producto.

Precio del aguacate hoy 2 de febrero 2026 en otras regiones de México

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y la Procuraduría Federal del Consumidor, compartieron el lista del precio del aguacate por estado para este 2 de febrero 2026.



Estado de México - $30 a $69 pesos el kilo.

Michoacán - $29.80 a $64.90 pesos el kilo .

. Jalisco - $34.80 a $70 pesos el kilo.

Puebla - $34.50 a $69.90 pesos el kilo.

Chiapas - $47.90 a $90 pesos el kilo.

Aguascalientes - $34 a $59.90 pesos el kilo.

Zacatecas - $34.80 a $70 pesos el kilo.

Campeche - $39.80 a $90 pesos el kilo.

Chihuahua - $34.80 a $59.99 pesos el kilo.

Nuevo León - $32.99 a $64.95 pesos el kilo.

El Estado de México es la región en la que el aguacate suele ser más barato, ubicándose en los $30 pesos el kilo, mientras que Chiapas es la zona más cara en $47.90 pesos el kilo.

¿A cuánto está el aguacate en Estados Unidos?

Por su parte, el precio del aguacate en Estados Unidos para este 2 de febrero 2026 se ubica entre los $2.09 a los $5.41 dólares por kilogramo , es decir $36 a $94 pesos.

¿Qué estados mandan aguacate mexicano para el Super Bowl 2026?

Entre los estados de México que mandan más aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl 2026 están Michoacán, que aporta el 88% del volumen; los municipios con mayor participación son; Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro.

Además de Jalisco, que aporta cerca del 12% del total; los municipios que destacan por su producción son: Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

¿Qué tipo de aguacate se manda para el Super Bowl 2026?

El tipo de aguacate que México envía a Estados Unidos para celebrar el Super Bowl es el Hass, proveniente de Michoacán y Jalisco. La razón se debe a diversos factores como la piel rugosa, su color, cuenta con una pulpa más cremosa, así como con un sabor más dulce, convirtiéndolo en el tipo ideal para este gran platillo.