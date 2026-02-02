¿Bancos cerrados? Así se mueve el precio del dólar hoy 2 de febrero mientras tú descansas

¿Tienes pensado cambiar divisas? Ante ello, surge la pregunta clave: ¿en cuánto se cotiza hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mostramos cuál es el precio del dólar hoy lunes 2 de febrero de 2026.

El billete verde mantiene una ligera estabilidad, después de que la semana pasada reportara un alza tras la nominación de Kevin Walsh para presidir la Reserva Federal.

Precio del dólar hoy 2 de febrero de 2026 en México

El tipo de cambio del dólar en Banco Azteca se coloca en 15.75 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 2 de febrero de 2026?

Para quienes se encuentran en la frontera norte, el dólar hoy en Tijuana se cotiza en 17.54 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede presentar variaciones dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 2 de febrero de 2026 en México

En el caso del dólar canadiense, Banco Azteca reporta un precio de 10.70 pesos a la compra y 13.59 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada.

Si planeas realizar operaciones cambiarias, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, que ofrece atención en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 2 de febrero de 2026?

El Bitcoin inició operaciones este lunes 2 de febrero de 2026 con un valor de 77 mil 946 dólares por unidad, lo que representa un alza de 1.36% en comparación con su cierre previo.

En pesos mexicanos, la criptomoneda abrió la jornada con una cotización aproximada de 1 millón 361 mil 413 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio vigente.

Precio del Bitcoin hoy.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 2 de febrero de 2026?