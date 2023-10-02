¿Cuál es el precio de gasolina hoy 2 de octubre 2023 en México?

Existen distintos factores por los que el precio de gasolina y el de otros combustibles registra modificaciones día con día, por eso Fuerza Informativa Azteca te informa cuáles son los costos en algunas entidades de México este lunes 2 de octubre 2023.

El precio de gasolina hoy lunes 2 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de gasolina promedio nacional hoy 2 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.35 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.64 pesos

Diésel precio por litro: 24.19 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular 2 de octubre 2023

Mínimo por litro: 10.29 pesos

Promedio por litro: 12.87 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Promedio de gasolina CDMX hoy 2 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.84 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.31 pesos

Diésel precio por litro: 24.10 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 2 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.31 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.53 pesos

Diésel precio por litro: 23.77 pesos

Precio promedio de gasolina en Jalisco 2 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 23.02 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.48 pesos

Diésel precio por litro: 24.43 pesos

Precio de gasolina hoy 2 de octubre 2023en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 23.34 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.84 pesos

Diésel precio por litro: 24.27 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 2 de octubre 2023

Brent del Mar del Norte: 92.97 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 87.64 dólares el barril.

Impuestos para precio de gasolina durante esta semana

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la baja del subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel, por lo que el litro de gasolina registrará un aumento para la penúltima semana del noveno mes del año, que abarca del sábado 30 de septiembre al viernes 6 de octubre 2023.

Para el precio de gasolina Magna, el apoyo cayó 53.34% al 74.21% lo que significa que los consumidores pagarán $3.12 pesos de impuesto por litro de gasolina.

El apoyo al subsidio al IEPS para el precio de gasolina Premium, bajó del 31.88% al 26.14%, por lo que la cuota por cada litro de este combustible es de $3.69 pesos para los usuarios.

Para el precio del diésel registró una disminución del 58.10% al 57.15%, por lo que si se utiliza este combustible la cuota será de $2.78 pesos por litro.