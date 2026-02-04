¿Más barata? Gasolina hoy en México: compara precios de la Magna, Premium y Diésel
Descubre el precio de la gasolina hoy 4 de febrero de 2026 en México. Compara sus costos y conoce dónde está la más barata para que pagues menos.
Si estás planeando tus gastos de movilidad durante esta quincena, es fundamental que sepas cuánto cuesta la gasolina hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en México, para que puedas decidir en dónde y cómo cargar combustible sin gastar de más.
Este reporte de Fuerza Informativa Azteca se basa en datos oficiales y cifras publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y plataformas especializadas, claves para planear tus gastos y optimizar tu siguiente carga.
¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?
El precio de la gasolina se mantienen como uno de los principales temas de interés y de preocupación para automovilistas mexicanos, sobre todo con variaciones entre estados y ciudades importantes del país. De acuerdo con los últimos datos publicados, los precios promedio nacionales este miércoles 4 de febrero de 2026 son:
- Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.32 pesos por litro
- Precio de la Gasolina Premium: $25.74 pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.33 pesos por litro.
Cabe señalar que los precios del combustible pueden variar ligeramente según la región y la marca de la estación de servicio, pero representan el panorama general a nivel nacional.
Gasolina hoy en Ciudad de México: 4 febrero de 2026
En ciudades clave del país, los precios de la gasolina reflejan tendencias similares al promedio nacional:
- Precio de la Magna: $23.43 pesos por litro
- Precio de la Premium: $25.81 pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.07 pesos por litro.
Precio de la gasolina hoy en Jalisco: 4 de febrero de 2026
- Gasolina Regular: $23.68 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.26 pesos por litro
- Diésel: $26.36 pesos por litro.
Precio de la gasolina hoy en Nuevo León (04/02/2026)
- Gasolina Regular: $23.59 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.12 pesos por litro
- Diésel: $26.04 pesos por litro.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex? Precio al 4 de febrero de 2026
- Gasolina Regular: $23.54 pesos por litro
-
Gasolina Premium
: $25.29 pesos por litro
- Diésel: $25.85 pesos por litro.
En general, la Ciudad de México mantiene uno de los precios más bajos del país respecto de la gasolina Magna, mientras que Nuevo León destaca por tener uno de los precios más altos en gasolina Premium.
¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 4 de febrero de 2026?
Para que planees tu presupuesto, estos son cálculos aproximados con base en los precios promedio:
- Tanque de 45 litros Regular: ~$1,050–$1,060 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: ~$1,160–$1,170 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: ~$1,515–$1,520 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: ~$1,675–$1,680 pesos.
Circulación de autos en el programa Hoy No Circula al miércoles 4 de febrero de 2026
De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este día no pueden circular los vehículos con:
- Engomado rojo
- Terminación de placa 3 y 4
- Holograma 1 o 2.
Cabe señalar que si tu auto cuenta con holograma 0 o 00, puedes circular sin ninguna restricción, sin importar el color de tu engomado, incluso en días con contingencia ambiental.
🌞 ¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 4, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 4 de febrero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1B9yTgYMXo