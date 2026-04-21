Antes de ir a la estación: Checa el precio de la gasolina en México hoy 21 de abril

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este martes 21 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 21 de abril de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular: 23.68 pesos por litro

23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.30 pesos por litro

: 28.30 pesos por litro Diésel: 28.40 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 21 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 21 de abril de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este martes:

Gasolina Regular : 23.80 pesos por litro

: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.40 pesos por litro

: 28.40 pesos por litro Diésel: 28.09 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 21 de abril de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 27.84 pesos por litro

: 27.84 pesos por litro Diésel: 27.90 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara 21 de abril de 2026

En Guadalajara:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.11 pesos por litro

: 29.11 pesos por litro Diésel: 28.63 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 21 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey:

Gasolina Regular : 24.01 pesos por litro

: 24.01 pesos por litro Gasolina Premium : 29.40 pesos por litro

: 29.40 pesos por litro Diésel: 28.16 pesos por litro

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 21 de abril de 2026

En el estado de Aguascalientes:

Gasolina Regular : 23.90 pesos por litro

: 23.90 pesos por litro Gasolina Premium : 28.57 pesos por litro

: 28.57 pesos por litro Diésel: 28.11 pesos por litro

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 21 de abril de 2026

En Tamaulipas:

Gasolina Regular : 21.91 pesos por litro

: 21.91 pesos por litro Gasolina Premium : 25.49 pesos por litro

: 25.49 pesos por litro Diésel: 26.24 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el costo del combustible en Estados Unidos para este 21 de abril de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.02 dólares (69.60 pesos)

por galón: 4.02 dólares (69.60 pesos) Gasolina Premium por galón: 4.89 dólares (84.86 pesos)

por galón: 4.89 dólares (84.86 pesos) Diésel por galón: 5.51 dólares (95.39 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo del combustible para este martes 21 de abril de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CRE).

Actualmente, Tamaulipas destaca como una de las entidades con el precio más bajo de gasolina, al ubicarse en 21.91 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, se posiciona entre las zonas con el costo más elevado, con 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en el nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la Premium, con 91 octanos o más, está diseñada para motores turbo, de alta compresión o con sistemas de inyección directa.

Para elegir la opción correcta para tu vehículo, revisa el manual del usuario o las indicaciones en la tapa del tanque.

