¡Checa cuánto marca la bomba! Así está el precio de la gasolina este jueves 2 de abril en Semana Santa

Hoy es jueves 2 de abril, y con la llegada del Jueves Santo se marca uno de los días con mayor éxodo carretero del año. Millones de automovilistas se desplazan hacia los distintos destinos turísticos del país, por lo que es clave conocer el precio de la gasolina en México.

En esta temporada de alto consumo, el gasto en combustible se convierte en una de las variables más importantes para las finanzas personales. Conocer con exactitud las tarifas vigentes te permitirá trazar una mejor ruta y evitar sobrecostos en las estaciones de servicio. A continuación, te presentamos el panorama de los energéticos para que llenes tu tanque de forma inteligente.

¿Cuál es el precio de la gasolina en México HOY 2 de abril de 2026?

De acuerdo con los datos promediados a nivel nacional reportados en las estaciones de servicio para esta jornada de Semana Santa, las cifras son las siguientes:



El litro de gasolina Regular (Magna) promedia a nivel nacional $23.70 pesos ($23.702).

promedia a nivel nacional ($23.702). La gasolina Premium se cotiza en los $28.16 pesos ($28.159) por litro.

se cotiza en los ($28.159) por litro. Para los motores a Diésel, el costo promedio nacional es de $28.80 pesos ($28.798).

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Precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en México HOY

El Gas Natural Vehicular (GNV) se sostiene como la opción de mayor ahorro para flotillas comerciales y transporte de pasajeros. Para este jueves, promedia $12.60 pesos ($12.601) por litro, con un registro mínimo de $10.99 pesos ($10.990) y un máximo de $14.49 pesos ($14.490).

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León HOY

Las tarifas varían de un estado a otro debido a los costos logísticos, de almacenamiento y distribución. Si estás por salir de tu ciudad o transitas por alguna de las principales urbes, este es el contraste de los precios promedio:



Tipo de Combustible Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Gasolina Regular $23.81 pesos $23.67 pesos $24.01 pesos $24.01 pesos Gasolina Premium $28.35 pesos $27.68 pesos $29.06 pesos $28.99 pesos Diésel $28.46 pesos $28.25 pesos $28.96 pesos $28.48 pesos

Para dimensionar el gasto en este Jueves Santo: Si tu vehículo cuenta con un tanque promedio de 40 litros y necesitas llenarlo desde la reserva, el costo total utilizando gasolina Regular rondará los $948.00 pesos a nivel nacional.

¿Cuánto cuesta realmente la gasolina en México? Gobierno acuerda disminución del IEPS

Es vital tener en cuenta que el precio exhibido en las bombas de servicio está contenido. Para frenar el impacto directo de la volatilidad internacional de los petroprecios en el consumidor final, se mantiene la aplicación de estímulos fiscales sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este mecanismo de descuento impositivo evita picos inflacionarios abruptos durante los periodos de alta demanda, como la actual Semana Santa. No obstante, representa una reducción diaria de cientos de millones de pesos en la recaudación del Estado; es decir, se trata de una carga financiera en todos los mexicanos.

Finalmente, re recordamos que antes de tomar la carretera, calibra la presión de tus llantas. Conducir con los neumáticos desinflados aumenta la resistencia a la rodadura y puede incrementar el consumo de gasolina hasta en un 10%.

