¿Conviene cambiar hoy? Así se mueve el precio del dólar este martes 2 de junio

Planear un pago, liquidar una tarjeta o cambiar un dinero extra a inicio de mes depende por completo de capturar el mejor precio del dólar de la jornada.

Este martes 2 de junio, las ventanillas bancarias en México despiertan con ajustes que rompen la inercia de los últimos días. Antes de que acudas a la sucursal, analiza qué instituciones arrancaron el día ofreciendo el mejor margen de ganancia.

Así se vende el dólar estadounidense en ventanillas de Banco Azteca

Para los que necesitan cambiar dólares, este se cotiza en 16.25 pesos a la compra en ventanillas de Banco Azteca. El precio para la venta al público en general se ubica en las ventanillas en 17.29 pesos.

Los especialistas en mercados recomiendan revisar los movimientos financiertos, ya que las tarifas se mueven de forma.

Precio del dólar canadiense hoy

Para quienes quieren cambiar dólares canadienses, este tuvo diferentes variaciones en su precio. Las ventanillas de Banco Azteca tienen a la compran la moneda de Canadá en 10.75 pesos.

Bitcoin se va a la baja en México y Estados Unidos

El precio de la moneta digital, el bitcoin, tampoco inicio este mes con el pie derecho pues amaneció a la baja.

El Bitcoin tuvo movimientos en su valor en un millón 187 mil 589 pesos por unidad. La tendencia a la baja también sucedió en Estados Unidos, pues la criptomoneda tuvo una reducción del 1.826% , cotizando en una cifra de 71 mil 754.21 dólares.

El mercado de las criptomonedas registra un ajuste matutino este martes. En México, el Bitcoin sufrió un retroceso del 1.851%, lo que ubicó su valor en 69,999.49 dólares. Esta contracción se suma a una racha negativa de varias jornadas consecutivas, acumulando una pérdida del 4.81% en el balance de la última semana.