¿Golpe al bolsillo por inicio de mes? Precio de la gasolina hoy martes 2 de junio 2026

Arranca junio y el fantasma de los "gasolinazos" vuelve a rondar las estaciones de servicio. Este martes 2 de junio, el precio de la gasolina registra movimientos inesperados en las principales ciudades del país, obligando a los automovilistas a recalcular sus presupuestos. Te revelamos dónde se esconde el litro más barato y cuáles zonas registran los costos más elevados hoy.

Cuál es el precio de la gasolina

El precio del combustible general en México se encuentra así: la gasolina regular (Magna) amaneció en 23.67 pesos por litro, por su parte, la gasolina premium se ubica en un promedio de 28.47 pesos, mantendiéndose como la opción más cara para automovilistas.

Para el sector de carga y transporte público, el diésel promedia un costo de 27.25 pesos por litro en las gasolineras nacionales.

Cuál es el precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Los costos en la parte norte y oeste de México hay costos un poco más elevados.

En Nuevo León, la gasolina regular alcanzó los 23.83 pesos por litro y la Premium se vende en 29.12 pesos.

Jalisco muestra cambios, la Magna se cotiza en 23.89 pesos y la Premium en 28.81 pesos.

Por otro lado, Chihuahua tiene los precios más bajos, vendiendo la regular en 22.34 pesos y la Premium en 25.72 pesos.

Costos en la Ciudad de México y la zona centro

Moverse en la capital del país mantiene precios ligeramente por encima de la media nacional. En la Ciudad de México, la regular cuesta 23.80 pesos y la Premium 28.71 pesos.

En el Estado de México los precios bajan a 23.65 para la regular y 28.05 para la Premium.

En Querétaro los costos se ubican en 23.71 y 28.29 pesos respectivamente, mientras que en Morelos la Magna se vende en 23.79 pesos y la Premium en 27.96 pesos.

El gas natural vehicular se mantiene como alternativa

Para los conductores que intentan reducir sus gastos de combustible, el Gas Natural Vehicular se mantiene como una de las alternativas más accesibles del mercado.

En territorio nacional, la tarifa más baja detectada se ubica en 10.99 pesos por litro, mientras que el costo medio se posiciona en 12.60 pesos.

Guerra en Medio Oriente dispara el precio de la gasolina

Estos enfrentamientos dispararon el precio del Brent a 94.43 dólares por barril y el precio del WTI a 91.87 dólares.

