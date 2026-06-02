EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de junio
¿Vas a conducir por las carreteras de México este martes? Consulta con nosotros los bloqueos y accidentes en las autopistas de nuestro país hoy 2 de junio.
Si planeas viajar por carretera, toma precauciones. Este martes 2 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre el estado de las vialidades en el país, con un seguimiento puntual de bloqueos, accidentes, cierres y otras afectaciones que podrían impactar tus traslados.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de junio
Accidente en Puebla
En la carretera Puebla-Orizaba hay un accidente con un camión de carga en el kilómetro 230+500, por lo cual hay un cierre parcial a la vialidad.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 230+500, de la carretera Puebla - Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3U3cxFFoSd— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 2, 2026