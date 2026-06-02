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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de junio

¿Vas a conducir por las carreteras de México este martes? Consulta con nosotros los bloqueos y accidentes en las autopistas de nuestro país hoy 2 de junio.

Carreteras en México.
Te contamos dónde hay bloqueos en las carreteras de México. |X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras,Iveth Ortiz

Si planeas viajar por carretera, toma precauciones. Este martes 2 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre el estado de las vialidades en el país, con un seguimiento puntual de bloqueos, accidentes, cierres y otras afectaciones que podrían impactar tus traslados.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de junio

Accidente en Puebla

En la carretera Puebla-Orizaba hay un accidente con un camión de carga en el kilómetro 230+500, por lo cual hay un cierre parcial a la vialidad.

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