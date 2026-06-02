¿Dónde cambiar dólares a pesos mexicanos para comprar mercancía de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? El tipo de cambio en Banco Azteca

A pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, miles de aficionados buscan la manera más rápida, sencilla y segura de cambiar su dólares a pesos mexicanos, ya sea para comprar comida o adquirir mercancía oficial del evento deportivo, pero ¿en dónde puedo cambiar dinero en México?

¿A cuánto está el dólar en México? Tipo de cambio en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.14 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en el mes de junio 2026.

Revisa la página o la aplicación de Banco Azteca para ver el tipo de cambio en tiempo real en México; también puedes acudir a una sucursal.

¿Dónde cambiar dólares en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si viajaste a la CDMX, Guadalajara o Monterrey para disfrutar de alguno de los partidos del Mundial 2026 en México; te compartimos los lugares a los que puedes acudir a cambiar tus dólares.



Banco Azteca : La única institución financiera abierta todos los días del año. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche . No es necesario ser cliente para poder cambiar dólares .

: La única institución financiera abierta todos los días del año. El . No es necesario ser cliente para poder . Casas de cambio en aeropuertos : El AICM , AIFA , el aeropuerto de Guadalajara y Monterrey, cuentan con distintas casas de cambio ; los usuarios buscan la mejor opción.

: El , , el aeropuerto de Guadalajara y Monterrey, cuentan con distintas ; los usuarios buscan la mejor opción. Bancos tradicionales: Suelen ofrecer distintos tipos de cambio. Los horarios son de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Requisitos para cambiar dólares en efectivo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México

Por temas de seguridad y regulaciones de la ley mexicana, al momento de cambiar dólares, los bancos podrían pedir los siguientes requisitos:



Identificación oficial vigente; si eres extranjero se te pedirá el pasaporte original (NO se aceptan fotos en celular).

Billetes en buen estado: Asegúrate que el dinero no esté roto, rayado o con sellos excesivos.

Es importante aclarar que las personas extranjeras no residentes, tienen un tope máximo de $1,500 dólares al mes para cambiar dinero en el sistema bancario.

¿Dónde comprar la mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

¡A preparar la cartera! Si te interesa comprar mercancía en las tiendas Oficiales de la FIFA (Fans Shope) puedes hacerlo dentro de los estadios, en las tiendas de la FIFA Fan Festival, o en centros comerciales autorizados; la mayoría de los establecimientos aceptan pago con tarjeta.