¿Qué es lo que le pasa al dólar?: Así cierra el tipo de cambios en México este 2 de junio 2026

El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este martes. Así cierra el tipo de cambio en México este 2 de junio 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en junio 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de este 2 de junio 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.49 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV este 2 de junio 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este 2 de junio con resultados positivos; su principal indicador, el S&P/BMV IPC, terminó en 68,890.33 puntos, lo que representó un avance de 1.11 por ciento respecto al cierre anterior.

Esto significa que las acciones de las empresas más importantes que cotizan en el mercado mexicano registraron, en promedio, ganancias durante el día; el índice sumó 753.3 puntos, reflejando un mayor optimismo entre los inversionistas.

La sesión también mostró una importante actividad de compraventa, con un volumen superior a los 174 millones de títulos negociados. Otros indicadores de la Bolsa Mexicana también cerraron en terreno positivo, como el S&P/BMV INMEX y el índice de Fibras, que registraron avances superiores al 1 por ciento.

Aunque los movimientos de la Bolsa no siempre tienen un efecto inmediato en la vida cotidiana, suelen ser una señal del ánimo de los inversionistas sobre la economía y las perspectivas de las empresas en México.

Cierre de Wall Street hoy 2 de junio 2026

Wall Street cerró este martes con ganancias y mantuvo el impulso que ha caracterizado a las últimas semanas. Los tres principales índices de la bolsa estadounidense terminaron en terreno positivo, respaldados por el entusiasmo de los inversionistas en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y por señales que apuntan a una posible reducción de tensiones en Oriente Medio.

El índice Dow Jones avanzó 0.45%, mientras que el S&P 500 ganó 0.13 por ciento. Por su parte, el Nasdaq, que concentra a las principales empresas tecnológicas, registró un ligero incremento de 0.03%.

Los mercados siguieron de cerca las noticias relacionadas con Irán y Estados Unidos. Medios iraníes reportaron que Teherán analiza una propuesta presentada por Washington para poner fin al conflicto en la región, aunque aclararon que en los últimos días no ha existido contacto directo entre ambas partes.

Las declaraciones contrastan con las amenazas emitidas apenas un día antes por Irán sobre una posible suspensión de las negociaciones. A pesar de ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el diálogo continúa avanzando.

La posibilidad de una salida diplomática al conflicto ayudó a mantener el optimismo entre los inversionistas, aunque persiste la cautela mientras no exista una definición clara sobre el rumbo de las conversaciones.

Cierre del Bitcoin HOY 2 de junio 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de este martes 2 de junio 2026, en 67 mil 239 dólares por unidad, registrando una baja importante de 5.71% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una baja importante por segundo día consecutivo para la primera semana del mes de junio 2026.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 163 mil 792 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca nuevamente a los cien dólares por barril

El precio del petróleo registró un alza de un 1% a su nivel más alto en una semana en una sesión volátil el martes, mientras el mercado esperaba noticias sobre la guerra de Irán, con Teherán revisando un acuerdo propuesto con Estados Unidos para detener el conflicto.



Petróleo Brent - 96.00 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 93.76 dólares.

Esos fueron los cierres más altos para ambos índices de referencia desde el 26 de mayo.