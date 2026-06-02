¿A cuánto está el dólar hoy? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados en junio 2026

¡Comienza un nuevo mes de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este jueves. Así cierra el tipo de cambio en México este 1 de junio 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en junio 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de este 1 de junio 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.24 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.75 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV este 1 de junio 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores arrancó junio con pérdidas; el principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, registró una caída de 450 puntos, equivalente a 0.66 por ciento, para ubicarse en 68 mil 137 unidades durante la jornada de este 1 de junio.

En términos generales, esto significa que la mayoría de las empresas más importantes que cotizan en la Bolsa mexicana perdieron valor durante el día; aunque no se trata de una caída considerada extraordinaria, sí refleja un inicio de mes con cautela entre inversionistas y participantes del mercado.

La tendencia negativa también se observó en otros indicadores bursátiles, uno de los retrocesos más importantes se registró en el índice de FIBRAS, especializado en bienes raíces, que cayó 2.45 por ciento, mientras que otros sectores ligados a grandes empresas también terminaron la sesión en números rojos.

A pesar del descenso generalizado, algunos segmentos lograron mantenerse estables, el índice de empresas medianas (MidCap) mostró una ligera ganancia de 0.04 por ciento, evitando que las pérdidas fueran mayores en el mercado mexicano.

En resumen, la jornada del 1 de junio cerró con un balance negativo para la Bolsa Mexicana de Valores, reflejando un ambiente de mayor prudencia entre los inversionistas al inicio del nuevo mes.

Cierre de Wall Street hoy 1 de junio 2026

Wall Street arrancó la semana con ganancias moderadas y un ambiente de optimismo entre los inversionistas; los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en terreno positivo impulsados por dos factores que dominaron la conversación financiera: los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la expectativa generada por un nuevo chip diseñado para potenciar el uso de inteligencia artificial en computadoras personales.

El sector tecnológico fue el gran protagonista de la jornada; las acciones de empresas relacionadas con tecnología avanzaron con fuerza y llevaron al Nasdaq y al S&P 500 a registrar nuevos máximos históricos de cierre, una señal de que los inversionistas mantienen la confianza en el crecimiento de este sector.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad en los mercados, la atención también se mantuvo sobre Medio Oriente, donde persisten las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Aunque el presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones continúan, reportes provenientes de Teherán señalaron una suspensión temporal de las negociaciones indirectas tras una nueva escalada de ataques en la región.

La incertidumbre geopolítica tuvo un efecto inmediato en los precios internacionales del petróleo, que registraron incrementos debido al temor de que un conflicto prolongado afecte el suministro energético global.

Este escenario también encendió alertas entre analistas, quienes advierten que un aumento sostenido en los costos de la energía podría traducirse en mayores presiones inflacionarias durante los próximos meses.

Al cierre de la jornada, el mensaje de Wall Street fue claro: la tecnología sigue impulsando el entusiasmo de los mercados, pero la situación internacional continúa siendo un factor que podría cambiar rápidamente el ánimo de los inversionistas.

Cierre del Bitcoin HOY 1 de junio 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de este lunes 1 de junio 2026, en 71 mil 532 dólares por unidad, registrando una baja importante de 2.78% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una baja importante para la primera semana de junio.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 241 mil 916 pesos por unidad.

Precio del petróleo se aleja de los cien pesos para la primera semana de junio 2026

El precio del petróleo cerró con un alza de más del 4% el lunes después de que la agencia de noticias iraní Tasnim informara que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Estados Unidos y que se estaban elaborando planes para que las fuerzas iraníes y sus aliados bloquearan por completo el estrecho de Ormuz y potencialmente interrumpieran otras rutas marítimas clave.

