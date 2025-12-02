Pasaporte Mexicano 2026: Prepara la cartera, estos son los precios actualizados y requisitos

Si entre tus propósitos de Año Nuevo está viajar al extranjero, es momento de revisar la vigencia de tu documento. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualiza, como cada año, los costos para la expedición del Pasaporte Mexicano a partir del 1 de enero de 2026, ajustándose a la inflación y a la Ley Federal de Derechos.

Aquí te detallamos las nuevas tarifas, los descuentos disponibles y la lista de documentos que no te pueden faltar para tu cita.

Lista de precios para el pasaporte mexicano en 2026: ¿Cuánto costará?

El costo del pasaporte varía dependiendo de la vigencia que elijas. Los precios del pasaporte mexicano en 2026 no han sido publicados oficialmente, pero los costos de 2025 son una guía útil y probablemente no cambiarán drásticamente. Para este 2026, los precios ajustados quedan de la siguiente manera (cifras estimadas con el ajuste inflacionario anual):



Vigencia de 3 años: mil 735 pesos (Aprox).

Vigencia de 6 años: 2 mil 355 pesos (Aprox).

Vigencia de 10 años: 4 mil 125 pesos (Aprox).

¿Quiénes tienen 50% de descuento?

La SRE mantiene el beneficio del 50% de descuento en el pago de derechos para tres grupos específicos de la población:



Adultos mayores de 60 años. Personas con discapacidad (deben presentar constancia médica o credencial del DIF). Trabajadores agrícolas temporales (con convenio con Canadá).

Con el descuento, los precios serían:



3 años: 865 pesos.

6 años: mil 175 pesos.

10 años: 2 mil 060 pesos.

Requisitos obligatorios para 2026

Para evitar que te regresen el día de tu cita, asegúrate de llevar la siguiente documentación en original y copia:



Acreditación de Nacionalidad: Acta de Nacimiento (en buen estado) o Carta de Naturalización. Acreditación de Identidad: INE vigente, Cédula Profesional, Título Profesional o Cartilla Militar liberada. CURP Certificada: Impresa recientemente (verificada con el Registro Civil). Comprobante de Pago: La hoja de ayuda pagada en ventanilla bancaria (original). Cita Impresa: La confirmación que llega a tu correo.

🇺🇸✨ ¿Quieres tramitar tu visa de visitante/turista B1/B2/BCC para Estados Unidos?



Aquí te compartimos el proceso oficial paso a paso:



1️⃣ Cuenta con tu pasaporte mexicano vigente.



2️⃣ Llena el formulario DS-160 (sin costo)

👉 https://t.co/w9q06uPyBv



3️⃣ Crea tu usuario para… pic.twitter.com/OmF2UNtNks — U.S. ConGen Nogales (@USCGNogales) November 30, 2025

¿Cómo sacar la cita?

La SRE ha reiterado que las citas son GRATUITAS. No caigas en páginas falsas que te piden depositar en tiendas de conveniencia. Solo hay dos vías oficiales:

