TV Azteca da un paso firme: Inicia reorganización estratégica para proteger su futuro

Grupo Salinas anunció este jueves el inicio de un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera mediante la figura de concurso mercantil voluntario para TV Azteca. Esta medida fue aprobada el día de hoy durante su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y representa una decisión responsable y estratégica orientada a sanear sus finanzas y asegurar la viabilidad de la compañía a largo plazo.

Los desafíos que motivaron la reestructuración

De acuerdo con el comunicado oficial, la industria de la televisión a nivel global ha enfrentado transformaciones profundas por la evolución del mundo publicitario y la irrupción del ecosistema digital. A este entorno se sumaron presiones y retos financieros específicos que la empresa ha enfrentado en los últimos años:



El desembolso de más de 3 mil 800 millones de pesos derivado del pago de licencias en 2018 .

. El impacto negativo provocado por la pandemia de COVID-19

Un proceso iniciado en 2021 para reorganizar compromisos financieros , el cual incluyó una compleja negociación sobre su deuda en moneda extranjera.

, el cual incluyó una compleja negociación sobre su deuda en moneda extranjera. El pago total de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria

.@Azteca inicia concurso mercantil voluntario como una decisión responsable para fortalecer su futuro.



@Azteca inicia concurso mercantil voluntario como una decisión responsable para fortalecer su futuro.

En un entorno de alta presión financiera para la industria la empresa optó por un mecanismo legal que permite mantener la operación normal, proteger empleos y el valor de la…

Continuidad operativa garantizada en TV Azteca

Para dar certeza sobre el futuro inmediato de la televisora, Rafael Rodríguez Sánchez, Director General de TV Azteca, detalló cómo funcionará este mecanismo: "El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago".

El directivo subrayó que se trata de una herramienta de última instancia diseñada para facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir en ningún momento su funcionamiento. De esta forma, la estrategia permitirá a la compañía garantizar sus operaciones a largo plazo para seguir cerca de sus audiencias, colaboradores y clientes.

La solicitud formal del concurso mercantil se presentará en los próximos días. Mientras el proceso legal avanza, TV Azteca reafirmó su compromiso de mantener eficiencias para generar contenidos de alta calidad y relevancia en el actual mundo multiplataforma.