Anuncian fecha y requisitos para preinscripciones de educación básica: Así será el nuevo trámite

Las preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028 en educación básica ya tienen fecha: del 3 al 20 de noviembre de 2026, madres y padres de familia podrán realizar el trámite en línea para ingresar a sus hijos a preescolar, primero de primaria o primero de secundaria en Nuevo León.

El registro será gratuito y estará disponible para quienes necesiten solicitar un espacio en alguno de estos niveles. Antes de comenzar, es importante revisar la edad que debe tener el estudiante, así como reunir los documentos y datos necesarios para completar la solicitud por internet.

¿Qué alumnos pueden realizar la preinscripción 2027-2028?

El proceso contempla el ingreso a tres grados de educación básica. Cada uno tiene condiciones de edad específicas que deben cumplirse para el ciclo escolar correspondiente:



Primero de preescolar: niñas y niños nacidos en 2024 o que tengan tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2027.

Segundo de preescolar: estudiantes que cumplan cuatro años al 31 de diciembre de 2027.

Primero de primaria: menores que tengan seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2027.

Primero de secundaria: estudiantes que hayan concluido la primaria o cursen sexto grado durante el ciclo escolar 2026-2027. Para secundarias diurnas o telesecundarias, el requisito de edad señalado es tener menos de 15 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HAY CLASES EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE? ESTO DICE EL CALENDARIO DE LA SEP SOBRE EL MEGAPUENTE DE DÍA DE MUERTOS 2026

Estas condiciones permiten identificar en qué grado corresponde solicitar el ingreso de acuerdo con la edad y la trayectoria escolar de cada estudiante.

¿Qué requisitos piden para las preinscripciones?

Para completar el registro, las familias deberán contar con algunos elementos básicos antes de ingresar a la plataforma; la documentación y los recursos solicitados son:



CURP del estudiante.

Comprobante de domicilio en formato electrónico.

Correo electrónico personal para recibir información relacionada con el procedimiento.

Computadora, teléfono celular o tableta con conexión a internet.

El trámite no tiene costo, por lo que las familias pueden realizarlo directamente por los medios digitales habilitados para este proceso.

¿Cómo hacer el registro para el ciclo escolar 2027-2028?

Las preinscripciones estarán disponibles del 3 al 20 de noviembre de 2026; durante ese periodo, madres y padres deberán ingresar al portal oficial nl.gob.mx/inscripciones y seguir las indicaciones para registrar al estudiante en el grado que le corresponda.

Una vez dentro de la plataforma, será necesario proporcionar la información solicitada y contar con los datos del menor para completar el procedimiento.