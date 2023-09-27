¿Quiénes NO pueden votar en las elecciones 2024?

Las elecciones 2024 en México se convertirán en las más grandes e importantes de la historia, no sólo por la cantidad de personas que acudirán a las urnas, también los presos tendrán la oportunidad de votar por un candidato presidencial, pero ¿Quiénes no tendrán dicha facultad?

Para las elecciones del Edomex, un total de 19 penales estatales anunciaron su participación, al final del día contabilizaron que más de mil personas privadas de su libertad hicieron válido su derecho de voto, realizando un ejercicio inédito en la entidad mexiquense.

Presos en México: ¿Quiénes sí pueden votar en las elecciones de 2024?

De acuerdo con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas privadas de su libertad que no hayan recibido una sentencia condenatoria podrán participar en las elecciones del año 2024. En ese sentido, las personas en prisión preventiva que podrían votar son:



Aquellas personas que no han recibido sentencia.

Tengan la credencial para votar vigente.

vigente. Tengan registrado su domicilio en el Estado de México .

. Se encuentran en la Lista Nominal de Electores.

No tener suspendidos sus derechos político-electorales por una sentencia condenatoria que imponga pena de prisión y la suspensión de esos derechos.

¿Qué personas no pueden votar en las elecciones de 2024?

El momento de la votación es uno de los más importantes para los ciudadanos, pues representa la oportunidad de decidir sobre el futuro político del país, por eso es importante conocer si podrás hacerlo en las elecciones 2024.

El Instituto Nacional Electoral (INE) establece que los menores de edad no pueden votar. De igual manera los ciudadanos mexicanos que tienen credenciales con vigencia del año 2023 o anteriores no tendrán la facultad de votar, también las personas que ya cuentan con una sentencia en prisión.

¿Cuál son las elecciones presidenciales en 2024?

¡Toma nota! El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024, mismas que elegirán al nuevo presidente y que estima alrededor de 95 millones de votantes. Por parte del INE instalarán:

