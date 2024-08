Joven de Naucalpan denuncia extorsión del CJNG: ¿Cómo enfrentó la amenaza del crimen organizado?

La pesadilla comenzó hace 20 días para un joven de Naucalpan cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo amenazó de muerte, exigiéndole una fuerte suma de dinero. Este es el crudo relato de una víctima más de extorsión en el Estado de México

En una entrevista exclusiva con Alejandro Villalvazo en el espacio de Panorama Informativo de Grupo Acir, la víctima pidió proteger su identidad por miedo a represalias y debido a que continúa el proceso.

Miembros del CJNG le pidieron 10 millones de pesos

Todo comenzó una mañana, cuando un hombre le habló por su nombre antes de entrar a su oficina. Sin decirle nada más le entregó una bolsa que tenía fotos de él, detalles de su familia y hasta de la gente de su trabajo.

El sujeto le indicó que pasaran juntos a su oficina, donde le explicaría la situación en privado. Sin otra alternativa, la víctima accedió, fue ahí cuando comenzó la pesadilla.

Sin perder el tiempo, el criminal dijo: “Nosotros venimos del crimen organizado, venimos a cobrarte una deuda que tu tienes con Nemesio Oseguera Cervantes (alias “El Mencho”), con el famoso capo, y esta deuda asciende a 10 millones de pesos entonces venimos a cobrártela. Dame una camioneta, dame algo para que yo pueda ver tu voluntad de pago y te doy una serie de días.”

Extorsionadores tomaron la camioneta de la víctima como “garantía”

Al no tener nada a la mano con que salvar su vida, el sujeto le pidió una camioneta que tenía ahí estacionada, pues no estaba dispuesto a llevarse un auto de menor valor. Acto seguido se marchó, no sin antes amenazar con volver en unos días por el dinero que le exigió.

Fue así que los delincuentes regresaron el 5 de agosto para pedir la factura de la camioneta, pero como no la tenía, lo amenazaron de regresar por la factura y el dinero. Durante todo este tiempo, los extorsionadores lo bombardearon de llamadas amenazadoras.

Lo va a ver conmigo porque por eso yo ya me le presente y si usted ya menosprecia mis palabras voy a hablar con hechos. Yo he respetado como usted piensa y usted juega con mi inteligencia y usted piensa que yo le voy a dar tiempo para que usted lleve a una persona y platique con alguna persona o con otra o con otra y lo quiera orientar. Usted le debe un dinero a la gente de Jalisco.

Modus operandi de presuntos extorsionadores del CJNG

Para ese entonces, la víctima se percató que el criminal no usaba la palabra extorsión en ningún momento, por lo que investigó y descubrió que los delincuentes evitan usar esa palabra por su son detenidos.

Cabe señalar que la extorsión es considerado como un delito grave en 18 estados de México, el cual trae como consecuencia muchos años de cárcel.

Balacera y detención de los extorsionadores del CJNG

El día crítico llegó el viernes 9 de agosto. Aquella tarde regresaron con la camioneta que se llevaron por la factura y dinero. De pronto, para fortuna del joven, un convoy de la Policía de Naucalpan pasó por el lugar.

Esto alarmó profundamente a los extorsionadores, quienes desataron una balacera contra los uniformados y después intentaron huir. Tras unos minutos de persecución, finalmente fueron detenidos.

Me empiezan a gritar ‘ya valiste madre, ya se te acabó el tiempo, te vamos a chingar’, veo que uno saca un arma de fuego. Empieza a amargarme con el arma de fuego. Otro desde atrás le grita ‘ya tírale, ya mátalo’. Pues te pasa la vida en ese momento y por alguna situación muy afortunada venía un contingente de la Policía Estatal y se percatan de que hay varios tipos rodeandome. Ellos se calientan, uno se sube a una moto, empiezan a abordar vehículos, aceleran y empieza, yo me meto a mi oficina, me resguardo y empieza un infierno en la calle.

Dan libertad condicional a responsables de extorsión

En total fueron 5 hombres capturados, de los cuales 2 resultaron lesionados durante el enfrentamiento con la Policía . Posteriormente, fueron llevados al Penal de Barrientos, dónde una jueza les dictó prisión preventiva en lo que dura el proceso.

Esto quiere decir que los supuestos delincuentes podrán recuperar su libertad con un brazalete electrónico. Cabe señalar que dos de ellos cuentan con antecedentes penales. Por este motivo, la víctima pidió justicia y encaró a la jueza responsable de esta medida.